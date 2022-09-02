İstanbul’da Balık toptancılığı yapan,Bayburt Hacıoğlu Köylüleri Balık sezonunun açılmasıyla vira Bismillah dediler.

Hacıoğlu köyünden hemşerilerimiz,Yıllardır Baba ,Dede mesleği haline gelmiş olan Balık toptancılığı yapıyorlar.

Vira bismillah' dediler,Kasalar dolup taştı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Teknelerin dönüşüyle birlikte Gürpınar Balık Hali'nde de hareketlilik yaşandı. Kasalarla hale alınan balıklar mezat usulü satışa çıkarıldı.

Tezgahta balıkları satacak olanlarsa halin yolunu tuttu. Gözlerine kestirdikleri balıklar için pazarlık yapan balıkçılar zaman zaman mezatlardan balıklarını alarak arabalarına kasaları taşıdılar. Balıkçılar ilk ağlarda istavrit ve tekirin yakalandığını dile getirdi.

“İlerleyen günlerde fiyatlar düşecek"

Gürpınar Balık Hali'nde komisyonculuk yapan Hemşerilerimiz “Tabii ilk ağlar sayılır, istavritin kilosu 15,20,25 lirayı bulabilir. İlerleyen günlerde fiyatlar kesinlikle düşecektir. Bu ilk gün yani bununla bütün sezonu kıyaslamak yanlış olacak. İki günlük veya bir haftalık süre bazında daha net ortaya çıkacak.

Tekir için fiyatlar değişken oluyor. Geçen sene yani 40 lirayla 60,70,80 liraya kadar çıkmıştı. Bazı günler 30 liraya kadar düşebiliyordu" dediler.

Tekeloğlu Balıkçılık Ensar Tekel ve Emrah Tekel sezona Vira Bismillah diyerek başladıklarını belirttiler.

2022-2023 Balıkçılık av sezonumuz başladı bu sektörde çalışan tüm Balıkçı esnafımıza hayırlı olmasını diliyor ve Halkımızın da bu nimetten en güzel şekilde faydalanmasını temenni ediyorum.Bizler Bayburt İli Hacıoğlu Köylüleri bu sektörde 1965’ten bu yana gerek kabzımal olarak gerek esnaf olarak Balıkçılık sektöründe çalışıyoruz dedi.

Emrah Tekel bu yıl Palamutun bol olmasını bekliyoruz henüz fazla yok ama beklentimiz bu yönde dedi.