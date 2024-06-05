31 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde Yalova Esila Otelde, yönetim kurulu ve VKM üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Vakıf Başkanı Yetgin Çavdar, vakfın yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

Bayburt Vakfı'na bugüne kadar hizmet eden başkan ve yöneticilere teşekkür eden Çavdar, vakfın yeni projelerle geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini ifade etti.

Yetgin Çavdar, "Üye ilişkilerimiz, VKM üyelerimiz ve önceki dönem yöneticilerimiz ile olan diyaloglarımız her zaman devam edecek. 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi burslar hakkında yenilikler yapacağız ve başarılı öğrencileri ön plana alacağız" dedi.