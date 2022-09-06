Başkan Kahraman 2022-2023 Öğretim yılında öğrencilerimize başarılar diledi.

Burs başvurularının 10 Eylül-30 Eylül arasında başlayacağını,Vakfın resmi internet sitesinden formları doldurarak müracaat edebileceklerini belirtti.Burs komisyonunun değerlendirmesinin ardından Burs almaya hak kazanan öğrencilerimiz belirlenecek.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı 1997 yılından günümüze yaklaşık 12.000 Öğrencimize burs vererek destek sağladık.Geçen Yıl 150 Öğrenciye Hafızlık bursu vererek destek olduk.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı olarak Trabzon ve Bayburt’ta iki yeni yurt binamız oldu.

Yeni Öğrenci yurtlarımızın da hizmete girmesinin ardından farklı ve daha çok burs imkanı sağlayacağız inşallah.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı olarak Her yıl Kırtasiye Araç Gereç Yardımlarımıza Devam Ediyoruz. Eğitimin yanı sıra Bayburt’ta yaşayan insanlarımıza katkı olması amacıyla Ramazan ayında yaptığımız yardımlarla hizmet üretmeye devam ediyoruz.

Hedefimiz,Vakfımıza sürekli gelir getirecek imkanları sağlamak, kesintisiz ve sürdürülebilir bir hizmet yapılabilmesinin önünü açmak olacak.Bu yolda belli bir mesafe kaydetmiş bulunuyoruz.

Ülkemizin ve Bayburt’un Milli manevi değerlerine sahip çıkan,Kültürünün yaşatılması için çeşitli programlar tertip edip bu yolda hizmet üretmeye devam ediyoruz.

Akademik,Kültürel çalışmalara ve araştırmalara destek sağlayacağız

Vakfımızın gelir kaynaklarını artırarak,Kültürel çalışmaların ve akademik çalışmaların desteklenmesine, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve akademik araştırmaların desteklenmesi, eğitim programlarının oluşturulması ve zenginleştirilmesi, ortak araştırma-geliştirme çalışmalarının yapılması için destek sağlayacağız.

Bizler bu hizmetleri yaparken gerek siyasilerimiz,bürokratlarımız,

STK ve Derneklerimize ve iş insanlarımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfında görev yapmış Başkanlarımız ve yönetimleriyle her daim elini taşın altına koymasını bildiler.Vakfımızda Başkanlık,yöneticilik ve üye olarak bu hizmetlerin yürütülmesini sağlayan tüm hemşerilerimize içtenlikle teşekkür ediyorum.