Bayburt Üniversitesinin uluslararasılaşma atılımları kapsamında planlanan "Seyyah Öğrenci" vizyonunun çıktısı olan Avrupa seyahatleri serisi, Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı destekleriyle hayata geçiyor. Öğrencileri evrensel düşünmeye teşvik etmek ve kültürlerarası deneyim imkânlarıyla çok yönlü entelektüel kimlik kazandırmak amacıyla hayata geçen "Seyyah Öğrenci" projesi kapsamında, her yıl yeni tercih yapan en iyiler ile mevcut kayıtlı bir grup öğrencinin Avrupa'ya ve dünyanın diğer kültür merkezlerine seyahati hedefleniyor. Bu yıl Avrupa seyahatine gönderilecek ilk "Seyyah Öğrenci" grubunun Bayburt Üniversitesini tercih edecek en iyi 20 yeni öğrenci ile 30 mevcut kayıtlı öğrenciden oluşması planlanıyor. Başarı göstergelerine göre, Bayburt Üniversitesini yeni tercih edecek olan öğrencilerden en iyi yerleştirme puanına sahip olan 20'sinin yanı sıra kayıtlı oldukları birim tarafından seçilecek 30 öğrencinin katılacağı Avrupa seyahati ile kültür elçiliklerinin gelişmesi ve sosyal medyada başlatılacak bir hikaye anlatıcılığı formatının olgunlaşması bekleniyor.



"Bavulunuzu hazırlayın; Avrupa'ya Gidiyorsunuz"



"Seyyah Öğrenci" projesi hakkında açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "15. Yılımızı kutlamak için öğrencilerimizi beklerken, yeni dönem heyecanının tüm kayıtlı öğrencileri ve yeni tercih yapacak olan öğrencileri sardığının farkındayız. Bavulları toplama ve üniversiteye gitmek için yola koyulma zamanı yaklaşıyor. Bu geleneksel bavul toplama klasiğini düşünerek öğrencilerimize geleneksel bir rol tasarladık ve seyyah öğrenci projesi ortaya çıktı. Öğrencilerimize diyoruz ki, 'Bavulunuzu toplayın, Avrupa'ya gidiyorsunuz!'. Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı ile başlattığımız projede öğrencilerimize çağrımız ve vaadimiz bu olacak. İlk etapta 20'si yeni, 30'u kayıtlı öğrencilerimizden oluşan bir seyyah grubunu Avrupa'ya yolcu edeceğiz. Üniversitemizin Nizamiye kapısında düzenleyeceğimiz törende diyeceğiz ki, 'Bir Kapıkule olmasa da bu kapı da Avrupa'ya ve Dünyaya açılıyor'. Zaman ilerledikçe göndereceğimiz öğrenci çeşitliliğini ve sayısını artırarak Dede Korkut diyarını yeniden bir seyyahlar diyarı kılacağız ve İpek yolunu kültürel olarak canlandıracağız." dedi.



Yeni Nesil Dede Korkut'lar ve Dijital Hikaye Anlatıcıları



Bayburt'un en önemli kültürel ve tarihsel değerlerinden biri olan Dede Korkut'un bir hikâye anlatıcısı olduğuna dikkat çeken Rektör Türkmen, "Millî ve evrensel hafızamızı kuran hikaye anlatıcılığıyla tüm dünyada ve UNESCO nezdinde bir kültürel miras kabul edilen Dede Korkut, yeni nesil dijital hikaye anlatıcılığına da ilham olmuş bir şahsiyettir. Bugünün dijital hikaye anlatıcıları ile Dede Korkut arasında bir nesil bağı kurmak için Avrupa'ya göndereceğimiz seyyah öğrencilerimizin deneyimlerini anlatacakları YouTube, Instagram, TikTok ve Twitter hesapları açacağız ve özel bir seyyah öğrenci web sayfasında deneyimlerin paylaşıldığı etkileşimli bir platform kuracağız. Böylece projemizin zamanla biriken bir hikayeler bütünü olarak tüm öğrencilere ilham olmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.