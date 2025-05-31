Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Yüksek Lisans öğrencisi ve aynı zamanda milli sporcu olan Muhammet Şimşek, Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleştirilen Görme Engelliler Powerlifting ve Bench Press Dünya Kupası'nda ülkemizi başarıyla temsil etti. Şimşek, şampiyonada sergilediği üstün performansla adeta bir destan yazdı.

Bench Press'te 165 kg, Squat'ta 220 kg ve Deadlift'te 242 kg kaldırarak toplamda 627 kg'a ulaşan genç sporcu, bu üç temel branşta da altın madalya kazanarak büyük bir zafere imza attı. Elde ettiği 3 altın madalya ile Türkiye'ye ve Bayburt Üniversitesi'ne uluslararası düzeyde büyük bir gurur yaşatan Muhammet Şimşek, engelleri aşan kararlılığıyla spor camiasına ilham verdi.

Muhammet Şimşek'in bu tarihi başarısı, yalnızca sportif bir zafer olmanın ötesinde, sabrın, disiplinin ve hedefe adanmışlığın muhteşem bir buluşması olarak değerlendiriliyor. Bu anlamlı başarı, Bayburt Üniversitesi'nin sporu yaşamın merkezine alan, kapsayıcı ve destekleyici eğitim yaklaşımının güçlü bir yansıması olarak kabul ediliyor.

Ayrıca Şimşek'in başarısı, Bayburt Üniversitesi'nin milli sporcu destek programlarının ve sistematik antrenman altyapısının uluslararası alanda ne denli etkili olduğunun da somut bir göstergesi oldu.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, elde edilen bu tarihi başarıyla ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Üniversitemiz, her bireyin potansiyeline inanan, onu keşfeden ve destekleyen bir eğitim anlayışıyla hareket etmektedir. Muhammet Şimşek, bu anlayışın ve sistematik sporcu gelişimimizin gurur verici bir örneğidir. Dünya Kupası'nda üç altın madalya ile kürsüye çıkan öğrencimizi en içten duygularımla kutluyorum. Bu büyük zafer, yalnızca madalya değil; gençlerimize ilham, azim ve tüm engellerin aşılabileceğine dair karanlıkları aydınlatan güçlü bir mesajdır. Şampiyon sporcumuzu, emeği geçen akademisyenlerimizi ve katkı sunan tüm paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Nice uluslararası başarıları hep birlikte yaşamayı diliyorum."