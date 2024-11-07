Bayburt Üniversitesi, 1-4 Aralık tarihlerinde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yapılacak Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) denetimine hazırlık sürecinde önemli bir safhayı daha başarıyla tamamladı. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen başkanlığında, YÖKAK Değerlendirme Takımının katılımıyla gerçekleştirilen KAP Ön Değerlendirme Toplantısı, Bayburt Üniversitesinin kalite süreçlerindeki gelişimini ve kurumsal kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.



Toplantı, Rektör Prof. Mutlu Türkmen’in, Bayburt Üniversitesini tanıtan detaylı anlatımı işe başladı. İkinci kısımda ise YÖKAK Takım Başkanı Prof. Dr. Bilal Güneş, “Kurumsal Akreditasyon Programı” hakkında bilgilendirici sunumunu aktardı. Toplantının ikinci kısmında ayrıca Rektör Türkmen, Entegre Kalite Yönetim Sistemini (EKYS) tanıtan kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumda, Bayburt Üniversitesinin EKYS çalışmaları detaylarıyla ele alınarak, kalite süreçlerindeki iyileştirmeler ve özgün uygulamalar hakkında bilgi verildi.



Toplantının son kısmında ise, YÖKAK değerlendirme takımı üyeleri ile Rektör Türkmen ve birim amirleri arasında karşılıklı görüş alışverişi ve 1-4 Aralık’taki değerlendirmeye ilişkin ön görüşme yapıldı. Bayburt Üniversitesi üst yönetimi ve kalite koordinatörlüğü ekibi, YÖKAK takımının kalite yönetimi süreçleriyle ilgili sorularını yanıtladı ve üniversitenin süreçlerdeki özgün uygulamalarını paylaştı.



Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Kurumsal Akreditasyon Programı’nın (KAP) Bayburt Üniversitesi için önemini vurgulayarak, “Bu program, üniversitemizin kalite standartlarını sürekli iyileştirme yönündeki kararlılığını gösteriyor. YÖKAK ile olan bu olumlu ön değerlendirme süreci, kalite hedeflerimizi güçlendirirken tam akredite olma yolundaki hedeflerimizi pekiştiriyor. Üniversitemiz adına YÖKAK takımına geliştirici katkıları için teşekkür ediyoruz. Bir diğer teşekkürümüz ise Doç. Dr. Esmeray Alacadağlı öncülüğünde kurumsal dönüşüm kapasitemizi artıran ve kalite kültürünü olgunlaştıran Kalite Koordinatörlüğümüze ve sürecin yapıcı görev dağılımlarını kararlılıkla paylaşan ailemizin tüm değerli üyelerine. Her bir insan kaynağımızla güçlüyüz ve birlikte başaracağız” dedi.



Ön Değerlendirme Toplantısı, Bayburt Üniversitesinin 1-4 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek dış değerlendirmeye hazırlık sürecinde değerli bir fırsat sundu ve kalite akreditasyon sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak öne çıktı.