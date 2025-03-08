Sekiz üniversiteden toplam 60 sporcunun katıldığı turnuva kıyasıya mücadelelere sahne olurken, 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Bayburt Üniversitesi sporcuları toplamda 12 madalyayla Erkeklerde şampiyonluğu, Kadınlarda ise ikinciliği elde etti.

Şampiyonada erkeklerde sporculardan Alperen Birsen, tekler kategorisinde altın madalya kazanarak bireysel başarısını taçlandırdı. Demir Aydemir ise gümüş madalya alarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Çiftler kategorisinde Alperen Birsen ve Umut Diyar Gök ikilisi gümüş madalyaya ulaşırken, Demir Aydemir ve Kemal Bayhan ise bronz madalya kazandı. Üçlüler kategorisinde Alperen Birsen, Umut Diyar Gök ve Demir Aydemir’den oluşan ekip, turnuvayı ikinci sırada bitirerek gümüş madalya elde etti. Erkek takımlar kategorisinde ise Alperen Birsen, Umut Diyar Gök, Demir Aydemir ve Kemal Bayhan’dan oluşan ekip, şampiyonluğa ulaşarak altın madalya kazandı.

Kadınlar kategorisinde ise sporcular Zeynep Sezgin, teklerde gümüş madalya alırken, Aylin Emir ve Gülsüm Baykara ise üçüncülüğü paylaşarak bronz madalya kazandı. Çiftler kategorisinde Zeynep Sezgin ve Aylin Emir ikilisi altın madalya kazanarak zirveye çıkarken, Gülsüm Baykara ve Muazzez Arslanhan ise bronz madalya aldı. Üçlüler kategorisinde Zeynep Sezgin, Aylin Emir ve Gülsüm Baykara, başarılı performanslarıyla birincilik elde ederek altın madalya kazandı. Kadın takımlar müsabakalarında ise Zeynep Sezgin, Aylin Emir, Gülsüm Baykara ve Muazzez Arslanhan’dan oluşan ekip, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Büyük çekişmeye sahne olan turnuva sonunda sporcular, ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Üniversite sporları alanında önemli bir organizasyon olan Türkiye Ünilig Bowling Şampiyonasını TÜSF Başkanı sıfatıyla yakından takip eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen turnuvanın ülke sporunun gelişmesine olan katkılarını özetleyerek başladığı konuşmasını, başarıyı gelenekselleştiren ve zirve hedefini kalıcı hale getiren sporcularımızı tebrik etti. Rektör Türkmen, gelecekte daha önemli başarıları ve daha yaygın katılımlı şampiyonaları hedeflediklerini belirterek şampiyona paydaşlarına teşekkür etti.