Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Adana’mız, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi dalında girmek için ikinci kez aday oldu. Bu yıl başaracağımıza inanıyoruz" dedi.ADANA (İGFA) - Zeydan Karalar’ın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından sonra yapılan başvuruların ardından Adana; UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında girmek için bir kez daha şans yakaladı. Süreç ve gelinen noktayla ilgili bilgi veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında girmek üzere aday listeye alındığını ifade etti.

BÜYÜKŞEHİR UHDESİNDE BİRLİKTE ÇALIŞTIK

Adana’nın zenginliklerine ve değerlerinin çeşitliliğine değinen Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Adana çok önemli değerlere, zenginliklere sahip bir kent. Adana ticaret kenti, tarım kenti, sanayi kenti, tarih kenti, sanat kenti ama aynı zamanda dünyanın en lezzetli yiyecekleri burada. Ancak bugüne kadar UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında dahil olamadık. Büyükşehir uhdesinde Büyükşehir Belediyesi dosyayı hazırlar ama tabii kentin birçok kurum ve kuruluşu ile daha güçlü bir dosya oluşturmak ve sunmak için çalışır. Biz iki kez ulusal listeye alındık, bir kez Paris’e gittik, bir kez Paris’e gidemedik. Şimdi sayın Valimizin önemli katkılarıyla, diğer bütün paydaşlarımızla birlikte özel bir dosya hazırladık. Dosyamız geride kalan cuma günü oylandı, pazartesi günü Paris için kabul edildi ve Adana; UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda gastronomi alanında aday listesine alındı. UNESCO’nun gastronomi listesine girerek, gastronomi şehri olmamız noktasında önemli bir olay bu. Adana’yı bir turizm kenti yapmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bunun da artık dünyada önemli turizm trendlerinden biri olan gastronomi ile olabileceğini düşünüyoruz.