Türkiye'deki Üniversiteler arasında belirgin bir sıralama ölçütü olan TÜBİTAK 2209-A öğrenci projelerinde her başvuru döneminde çıtayı yükselten Bayburt Üniversitesi, 2022 birinci dönem sonuçlarında 22 sıra birden yükselerek Türkiye'deki 182 üniversite arasında 11. sırayı elde ederek gösterdiği başarısını, daha yükseğe taşımak için başvuru rekorunu kırdı. 252 başvuruyla kırılan geçtiğimiz dönem rekorunun getirdiği sıralama başarısını aşmak amacıyla kapsamı genişletilen Proje Seferbirliği çerçevesinde 300 başvuruya ulaşıldı. Başvuru rekorunu kırmak için başlatılan altyapı ve hazırlık çalışmalarının sonuç vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, "Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in projeler vizyonu tüm aile üyelerimiz arasında paylaşılan bir hedefe dönüştü. Rektörümüzün vizyonunun üzerine kendilerinden bir şeyler ekleyen tüm akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz, kendi koydukları hedeflere ve rekorlara yönelik proje odaklı eylemler geliştirdiler. Rekor, bizim değil öğrencilerimizin koyduğu bir hedefti ve biz bu hedefi teşvik ettik. Niceliği nitelikle destekleyen bu proje vizyonu ile daha fazla başarının geleceğinden eminiz." dedi.





Türkiye Yüzyılına adım adım yaklaşırken, Cumhuriyetin yüzüncü yılında TÜBİTAK 2209-A öğrenci projeleri kategorisinde ilk 10'a girme hedefini duyuran Rektör Türkmen, "Kısa bir süreye büyük hazırlıklar, hayaller ve başarılar sığdırdık. Teknoloji Transfer Ofisimiz öncülüğünde başlattığımız Proje Seferbirliği, Üniversitemizin bilim camiasındaki saygınlığını perçinledi. Bugün, birçok üniversitenin proje hareketliliğine esin oluyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için bolca projeye ve amaçlara yönelik ortaklıklara ihtiyacımız var. İlerleyen dönemde hedefimiz, üniversiteler arası projeler geliştirmek. Bunu da başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.