Spor bilimleri alanında Bayburt Üniversitesindeki yüksek lisans eğitimine devam eden millî boksör Busenaz Sürmeneli, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonasını da şampiyon tamamlayarak kazanmadık büyük turnuva bırakmadı. Daha önce Olimpiyat, Dünya ve Akdeniz Oyunları şampiyonluğu gururlarını ülkemize yaşatan Sürmeneli, genç yaşında boks tarihine adını altın harflerle yazdırdı.



Bayburt Üniversitesi Spor Salonunda adı yaşatılan yüksek lisans öğrencisi Busenaz Sürmeneli başarılı geçirdiği Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası finalinde karşılaştığı Rus rakibine bariz üstünlük kurarak alanında en iyisi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan Sürmeneli için özel bir önemi olan Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası, kariyerindeki tek eksik büyük turnuva şampiyonluğunu tamamlama fırsatı nedeniyle büyük heyecanla bekleniyordu. Turnuvanın en büyük favorisi olarak ringe çıkan Sürmeneli, otoriteleri ve ülkemiz kamuoyunu yanıltmayarak bir kez daha ipi göğüsledi.





Sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajıyla Sürmeneli'nin Avrupa şampiyonluğunu kutlayan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, yaptığı açıklamada "Evrensel spor tarihinin en büyük sporcularından biri olmasından kimsenin şüphe duymadığı, dünyanın tüm spor akademilerinin memnuniyetle kabul edeceği bir sporcunun Üniversitemiz öğrencisi olması, muteber bir his. Busenaz, sporcularımızın geleceği olarak sembol bir isimdir. Her sporcunun hayal ettiği kariyer basamaklarını aşmış bir ismin bizimle olması, spor eğitimimizin vizyonu için önemlidir. Busenaz için artık temel hedef, her alanda yükseldiği zirvede istikrarla kalmaktır. Bu yolu Busenaz ile birlikte yürümekten gurur duyuyoruz." dedi.