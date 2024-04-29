Spor eğitiminde uluslararasılaşma vizyonu ve evrensel standartlar geliştirme çalışmaları kapsamında ilişki ağlarını sürekli genişleten Bayburt Üniversitesinin, Avrupa'nın önde gelen uluslararası organizasyonu olan Avrupa Spor ve İstihdam Gözlemevine (EOSE-European Observatorie of Sport and Employment) üyelik süreci tamamlandı. Bayburt Üniversitesi böylece EOSE'nin Avrupa çapındaki 37. saygın üye kuruluşu olurken 30 ülkenin temsil edildiği organizasyonun Türkiye'den ilk üyesi olma başarısı da gösterdi.



Spor ve fiziksel aktivite sektörünün gelişimi için çalışan, eğitim ve istihdam dünyaları arasında köprü kurma konusunda uzman uluslararası bir kuruluş olan EOSE'ye üyelik süreci tamamlanan Bayburt Üniversitesi, spor camiasının eğitim ve istihdam alanındaki elit organizasyonları arasına katıldı. "Avrupa'da sosyal, sağlık ve ekonomik potansiyelini gerçekleştiren bir spor sektörü kurmak" vizyonuyla 2002 yılında kurulan ve günümüzde aktif çalışmalarını sürdüren EOSE'nin 37. üyesi olan Bayburt Üniversitesi, Türkiye'nin ilk temsilcisi olarak 30 ülkeden üye organizasyonlar ve 50 partner organizasyonla iş birliği ve eş güdüm halinde çalışmalar yürütecek. Bayburt Üniversitesinin EOSE içindeki temel misyonu, spor ve fiziksel aktivite sektörü iş gücünün gelişimini kolaylaştırmak ve desteklemek; eğitim ve istihdamı bir araya getirmek; çalışan ve gönüllü olan kişilerin sektörün potansiyelini gerçekleştirmesini başarmak için uygun beceri ve yeterliliklere sahip olmasını sağlamak olacak.





EOSE üyelik süreci hakkında açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Avrupa genelinde spor ve istihdamın sağlanması açısından en önemli ve saygın uluslararası organizasyon olan EOSE'nin Türkiye'den ilk üye organizasyonu olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizdeki spor eğitimi ve spor yönetimi yaklaşımlarına yenilikçi ufuklar kazandırmaya adanan iş birliği stratejilerimizin bir başarısı olarak yorumladığımız üyelik sayesinde, Avrupa'daki gelişmelerle eş güdümlü bir eğitim ve istihdam politikasının gelişmesine katkı sunacağız. Ülkemize, şehrimize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim." dedi.