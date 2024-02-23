Etkinlikte, Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından Picasso'nun Kübist geometrik sanat tasarımları öğrencilerle birlikte hayata geçirildi ve sergilendi.

Etkinlik kapsamında Sancaktepe İlkokulu ve Sancaktepe İmam Hatip Ortaokulundan katılan 27 öğrenciye sanatın sembol ismi Picasso ve onun sanat anlayışı uygulamalı olarak gösterildi. Etkinliğin başında Picasso'nun hayatı ve sanat anlayışı ile ilgili bilgi verilen konuk öğrencilere sonrasında Kübist akımın biçimsel yapısını temel alan bir sanat dilinin uygulamaları anlatıldı. Grafik Tasarım Bölümü ve Genç Tasarım Öğrenci Topluluğu öğrencilerinin öncülüğünde kolları sıvayan 27 konuk öğrenci, Picasso'nun geometrik formları gibi bir üslup kullanarak birlikte çalışmalar yaptılar. Etkinliğin sonunda çalışmalarından oluşan bir sanat sergisi açıldı. Serginin açılışını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Murat Çolak gerçekleştirdi.





Sergi hakkında açıklama yapan Grafik Tasarım Bölüm Başkanı ve Genç Tasarım Öğrenci Topluluğu Danışmanı Öğr. Gör. Figen Meşeli, "Sanat, çocukluktan izler taşıyan bir ruhtur ve genellikle çocuk ruhlu ve çocukların hayal gücüne sahip büyük sanatçıların dünyasında anlam kazanır. Bu yüzden çocuklarımızın muazzam hayal güçlerini sanatsal üretime ve tasarım düşünmeye sevk edecek etkileşimli bir buluşma planladık. Öğrencilerimiz, öğrenmekte oldukları sanatı, çocuklarımıza öğrettiler ve daha önemlisi birlikte sanat ürettiler. Günün sonunda da sanatın sembol ismi Picasso'nun manevi mirası olan bir sanat tarzıyla tasarlanan eserleri hep birlikte sergiledik. Bu buluşma, birçok çocuğumuzu Picasso'nun hayal dünyasına uzanan bir yolculuğa teşvik etti. Umarız ki bugün, yeni Picasso'lara ilham olmuşuzdur. Etkinliğin düzenlenmesinde büyük emekleri olan Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan'a, Müdürümüz Doç. Dr. Murat Çolak'a ve bölümümüzün güzide öğretim elemanlarına yürekten teşekkür ederiz." dedi.