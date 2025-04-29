Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2025 Aile Yılı kapsamında toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunu korumak, güçlendirmek ve bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla farkındalık oluşturan çalışmalarına devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Aile kurumunu güçlendirmeye yönelik seminerler düzenleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Kernek Vahap Küçük Kadın Vefa Konağı’nda “Aile İçi İletişimin Çocuklar Üzerindeki Etkisi” adlı seminer gerçekleştirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Aile Danışma ve Destek Merkezi tarafından düzenlenen “Aile İçi İletişimin Çocuklar Üzerindeki Etkisi” ve aile konulu seminerlerde toplumsal farkındalığın artmasına yönelik vurgular yapılıyor. “Aile İçi İletişimin Çocuklar Üzerindeki Etkisi” konulu seminere katılan kadınlar, aldıkları bu eğitimden faydalanarak, gerçek hayatta uygulayacaklarını dile getirdiler. Uzman sosyologlar ve aile danışmanları tarafından verilen seminerlerde, özellikle anne-baba iletişiminin çocukların duygusal ve psikolojik gelişimi üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Etkinlikte; iletişimde saygı, ses tonu, hitap şekli ve göz teması gibi unsurların çocuklar üzerindeki olumlu etkileri vurgulandı.

“AİLE ANLATIMINA DEVAM EDİLECEK”

Aile yılı kapsamındaki verilen seminerler hakkında bilgi veren Aile Danışma ve Destek Merkezi Sosyologlarından Zehra Sönmez, “Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kernek Vahap Küçük Kadın Vefa Konağı’nda aile ve kadınlara yönelik “Aile İçi İletişimin Çocuklar Üzerindeki Etkisi” anlatıldı. Bu konuda belediyemize bağlı diğer birimlerde de çalışmalarımız periyodik aralıklarla devam etmektedir. Özellikle kadınlarımızın hayatın her alanında olmaları, başarıya ulaşmaları, iyi bir anne, iyi bir eş hususlarında hedeflerine ulaşmaları için hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

“FAALİYETLERDEN MEMNUNUM”

Seminere katılan Fadime Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal alanda kadınlara verdiği hizmetlere katıldığını ve bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Yılmaz, “Bana çok iyi geliyor. Bazı faaliyetlerde bulunuyorum. Arkadaş ortamları, sosyalleşiyoruz. Ben Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetlerinden memnunum. Bizimle çok yakından ilgileniyorlar. Yani seviyorum burayı ve herkese gelmeleri için tavsiyede de bulunurum. Her konuda bilgilendiriliyoruz. Buradan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e bize bu imkanları sunduğu için teşekkür ederiz” dedi.

“BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK HUZURLUYUZ”

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kurslarına katılan İlhan Gümüş ise, verilen seminerden dolayı teşekkür ederek, “Burası bizim için bir kurs değil de bir terapi merkezi gibi geldi. Burada olmaktan dolayı çok huzurluyuz. Bizlere Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bu hizmetlerden dolayı çok mutluyuz. Bütün emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz” dedi.