Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü ile Resim Bölümü ortaklığında düzenlenen etkinlik programı, Fuat Sezgin fuaye alanındaki Kurtuluş Sergisi ile başladı. Bayburt'un işgal yıllarına, Kop Müdafaasına ve kurtuluş sonrası döneme ilişkin tarihsel fotoğrafların yer aldığı serginin gezilmesinin ardından başlayan konserde, Bayburt yöresine ait Kahramanlık temalı 14 türkü seslendirildi.

Koronun şefliğini Müzik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zafer Eren üstlenirken, orkestra ve vokalde öğrenciler ile akademisyenler sahne aldı. Birbirlerinden veciz güftelerin ve bestelerin sardığı konser salonunda, türkülere eşlik eden konukların şen sesleri yankılandı. Büyük alkışlar alan 14 türkünün icra edildiği konserde, duygusal anlar da yaşandı.





Konsere, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, ilk protokol temsilcileri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Konser sonunda Vali Eldivan, Rektör Türkmen ve İl Emniyet Müdürü Uzun tarafından Şef Dr. Öğr. Üyesi Zafer Eren ile koroyu temsilen öğrenci ve akademisyenlere plaket, çiçek ve teşekkür belgeleri takdim edildi.