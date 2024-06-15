Rekortmen sporcu Şimşek, Benchpress'te 138 kg, Deadlift'te 200 kg, Squat'ta 200 kg'lık kaldırışları ile toplamda 538 kg’ye ulaşarak 5 Türkiye rekoru kırdı ve 2 altın madalyaya uzandı. Şampiyon sporcunun madalyalarını Bayburt halter il temsilcisi ve görme engelliler halter branşı teknik kurul üyesi, Sosyal Bilimler MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ömer Faruk Aksoy taktı. Şampiyon sporcu Şimşek, madalya töreni sonrasında yaptığı açıklamada, “Dezavantajlı bireyler için hayat, her zaman mücadele etmeye eşdeğerdir. Bu başarımı, engelleri aşan, hayatın yükünü kaldıran tüm başarmış insanlara ithaf ediyorum. Başarımda emekleri bulunan Antrenörüm Ebu Bekir Sıddık AKSOY'a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Adem KÖSE'ye, Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Doç. Dr. Murat Kul’a ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN'e desteklerinden dolayı şükranlarımı iletirim.” dedi.





Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise Türkiye rekorlarına vurgu yaparak paylaştığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: “Engelleri aşmak, her insanın kişisel menkıbesinde bir rekordur. Yaşam, bazılarımız için hep daha ağırdır ve hayatın yükünü kaldırmak; başlı başına bir başarıdır. Bugün, Görme Engelliler Powerlifting ve Benchpress Türkiye Halter Şampiyonasında kırdığı 5 Türkiye rekoru ile 2 altın madalyayı Üniversitemize getiren öğrencimiz Muhammet Şimşek, bu başarının sınırlarını genişleterek kendini gerçekleştirmiş; hayallerini gerçekleştirmiş ve bizim umutlarımızı bir kes daha gerçekleştirmiştir. Öğrencilerimizle ortak hayaller kurmaya, kendimizi gerçekleştirmeye, umuda uzanmaya ve birlikte engelleri aşarak rekorlar kırmaya devam edeceğiz. Ne şanslıyız ki, böylesine gönül bağlarımız var.”.