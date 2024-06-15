Bayburt Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarına katılımlarım için teşekkür eden Başkan Memiş,

“31 Mart 2024 seçimleri sürecinde Bayburt’ta yerel gazeteciler olarak göstermiş olduğunuz adaletli, hakkaniyetli davranışlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Sizler Bayburt’un hafızalarısınız, gözleriniz, kulaklarısınız. Bu anlamda şehrimizin hafızası olarak yine sizlere teşekkür ediyorum. Yaptığımız doğrularda desteğinizi beklerken, inşallah yapmayız ama yapacağımız yanlış ve hatalarda uyarmanız bizi memnun edecektir. Gayemiz Bayburt’u daha yaşanılabilir, daha temiz, özlenen bir Bayburt haline getirmektir. Bayburt'ta yaşayan insanlarımızın ihtiyaçları, onların öncelikleri, onların istedikleri bir Bayburt bizim de temel hedefimiz olacaktır.” diye konuştu.

Yapılan hizmetlerin tek kişiye mal edilmesinin doğru olmayacağını belirten Başkan Memiş, “Yapılan hizmetler bir kişiye ait değildir. Belediye Başkanı olarak benim payım var. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımızın payları vardı. Siyasi partilerimizin AK Parti İl Teşkilatının, Merkez İlçe Teşkilatının ve diğerlerinin ama hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Bayburt’a olan teveccühleri, Bayburt’a olan ilgisi bu hizmetlerin şehrimizde hayat bulmasında çok önemli faktörlerdir.

İnşallah kaldığımız yerden hizmetlerimizi devam ettirmeye çalışacağız.

Bir örnekliğimiz var; çalışma arkadaşlarımızla, belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla, başkan yardımcılarımızla, partimizin il başkanı, merkez ilçe başkanı, bütün kademeleri ve diğer siyasi partileri de bu işe katarak hükümetimizin, milletvekilimizin, bakanımızın desteklerini bu şehre aktararak Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şehre olan sevgi bağını koparmadan bu şehre taşıyacağız. İnşallah bir bütün olarak yine Bayburt’a hizmet etmeye devam edeceğiz. Geçmiş dönemden kalan hizmetler, yarım olanlar muhakkak tamamlanacaktır. Dün yapılanların kaldıkları yerden devamı getirilecek, tamamlanacak ve bu şehre katılacaktır. Bu şehrin, bu şehirde yaşayan insanların hizmetine sunulacaktır.

Ben bu anlamda benden önceki dönemlerde Sayın Hükmü Pekmezci Bey’i, Hacı Ali Polat Bey'i, Bekir Çetin Bey'i, Yavuz Şahin Bey'i, Ali Bilen Bey'i, Muammer Daştan Bey’i bu şehre hizmet etmiş bütün başkanlarımızı şükranla yâd ediyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum hayatta olanlara sağlıklı ömürler diliyorum ve hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kulandı.

Konuşmasında seçim sürecine de değinen Belediye Başkanı Memiş,

“Bir iki hususu arz edip tamamlamak istiyorum. Bir takım insanlar cemiyette ahengimizi, huzurunuzu bozmasınlar diye. Benimle ilgili bir sürü olumsuz propaganda yapmaya çalıştılar. Hiçbiri umurumda değil. Ama inanıyorum, biliyorum ki, yönetiyorken bu insanları dikkate almayacak, bunların konuştukları da, bunların söylediklerinin bizim katımızda hiç bir kıymeti harbiyeleri yoktur. Onlarla uğraşmayacağız da zaten. Aziz Bayburt halkı kararını bizden yana verdi. O kara propaganda yapanların, o müfterilerin, sözlerinin, bu halkın nezdinde hiç bir kıymeti harbiyelerinin olmadığını da onlar gösterdi. Bu anlamda ben de diyorum ki, bu karar bizim başımızın üstündedir.

İki şeyi bu anlamda ifade etmek istiyorum. Geçmiş dönemde belediye başkanı olmadığım 5 yıllık sürede de ara ara gündeme geldi. Çoruh Nehri’nin ismini Yıldırım Çayı olarak değiştirildiğini ve benim değiştirdiğimi söylediler. Bir şehirdeki bir nehrin adını belediye başkanı nasıl değiştirebilir. İkincisi Çoruh Nehri kenarındaki yapılaşma. Ben 2014’te belediye başkanıydım Çoruh Nehri kıyısındaki yapıların hepsi 2014’ten önce yapılmış yapılardır. Bizim dönemimizde yapılmadı mı? Yapıldı. Bunu da biliyorsunuz bir bölgede imar başlatıldıktan sonra imar vermeme diye bir durumunuz yoktur. Bu durumda ya kamulaştırarak yaptırmayacaksınız ya da emsal teşkil ettiği yapılaşma devam edecektir. Temiz bir siyaset yapacağız, şeffaf bir siyaset yapacağız, hesap verebilir bir siyaset yapacağız.

Seçim sürecinde bir şey daha gündemi meşgul etti. Mete Memiş belediye başkanı seçilirse belediyede önceki dönemde alınan işçileri işten çıkaracak dendi. Belediye başkanlığına başlayalı 2 ayı biraz geçen bir süre oldu. Belediyede işten çıkarılan herhangi bir personel yok ve çıkarılmayacak da. Tarafımızdan desteklediği siyasi parti dolaysıyla işten çıkarılan kimse yoktur.” Dedi.

Bayburt Belediyesi’nin mali durumu hakkında da bilgi veren Memiş şöyle devam etti:

“Belediyemizin son döneminde 35 kişi BAYKONUT şirketinde işe alınmıştır. Bay-Bel Şirketi’ne ise 143 kişi alınmıştır. Toplam personel sayımız ise 438 kişidir. 31 Mart 2019 yılında belediye başkanlığını bıraktığımızda projelerimiz için kullandığımız kredi toplam 131 Milyon 974 Bin 101 TL’dir. Bunun 24 Milyon 324 Bin 353 TL’sini dönemimizde ödedik. 2019 yılında belediyeyi devrettiğimizde kalan kredi borcu 107 Milyon 649 Bin 748 TL, SGK ve Vergi borçları ile birlikte toplam borcumuz 145 Milyon 564 Bin 884 TL idi. Ama o yıllarda 4,5 MW Güneş Enerjisi Santrali’nin belediyemize geliri 1 Milyon dolardı. Dolar olmasının sebebi de devletle anlaşmamız dolar üzerinden olduğu için. Devletimizin dolar üzerinden 10 yıl alım garantisi ile bu projeyi yaptık. Bu parayla zaten taksitlerimizi ödeyebiliyorduk.

2024 Yılında Belediye Başkanı olduğumuzda devraldığımız tabloyu da arz edeyim. 2 MW Güneş Enerjisi Santralinin yapımı var. Bunun projelendirilmesi bize aittir. Projesi önceki dönemki sayın başkanın masasını üzerine bırakılmıştır. Bütün her şeyi tamamdı, sadece kaynak bulunarak ihale edilmiştir. 2019 -2024 yılları arasında kullanılan 376 Milyon 167 Bin 820 TL kredi var. Bunun 25 Milyon 478 Bin 250 TL’si ödenmiş diğer kalemlerle birlikte 2019-2024 döneminden devraldığımız borç 456 Milyon 698 Bin 621 TL’dir. Genel toplam borç ise 521 Milyon 847 Bin 973 TL’dir.

Şunu ifade edeyim belediyelerin borcu olabilir. Bu borç yükünün çoğunluğu içme suyu sertlik giderme tesisi ile geliyor. Kendi kanaatimi söylemek istiyorum. Şebeke suyumuzdaki kireç oranı yüksek suyumuz sert. Ama kimyasal olarak ve biyolojik olarak temiz bir su. Belediye başkanlığımın ilk dönemimde Halk Sağlığı Laboratuvarının yaptırdığı aylık analiz sonuçlarının hiç birinde şebeke suyu kirli çıkmadı. Sertlik oranın düşürülmesi için ise Ankara’dan gelen bir ekibe gerekli tahliller yaptırıldı ve o ekip iki çözüm önerdi. Birincisi yeni bir su kaynağı bulunarak şebekeye verilmesi ve sertliğin düşürülmesi ikincisi ise çökertme yöntemi idi. İki adet dinlendirme havuzu yapılarak su bu havuzlarda dinlendirilip arıtılacak ve şebekeye verilecek. Bunun maliyeti daha uygundu. Tesisi tamamlayacağız ihtiyaç var ancak tamamlandıktan sonra işletme maliyetli çok yüksek olacak aylık yaklaşık 2,5 Milyon TL bir işletme maliyeti olacak. Ayrıca yeni kaynaklar bulmak içinde çalışmalarımız sürüyor. İnşallah buluruz kaynaklarımız artar ve kaliteli bir suya kavuşuruz.

Bu şehri bir bütün halinde yöneteceğiz. Bu şehirde sözü olan herkesin sözünü dinleyeceğiz.

Bu şehirde ihtiyaç duyulan bütün çalışmaları faaliyete geçireceğiz. Seçim sürecinde belirttiğimiz ilk 100 günlük bir çalışma periyodumuz olacak demiştik. Bunları yerine getirdik. Konuştuğumuz her şey bu şehirde hayat bulacak. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde birlikte belediyeye yeni kaynaklar üreterek bunu da başaracağız.

Bayburt belediyesi olarak tasarruf tedbirlerine kati suretle uyuyoruz. Şunu da ifade edelim; Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerini yapacağız. Ama eğlence kısmıyla değil. Çünkü bunun sebebi Müslüman coğrafyada çok büyük acılar yaşanıyor.

Filistin’de yaşananlar hepimizin yüreğini yaralıyor. Filistin’deki çocuklar, yetişkinler şehit ediliyorken bizim burada kutlamalı, şen şakrak bir şekilde programlar düzenlememizi uygun bulmuyoruz. Şölenler bu tarafıyla olmayacak ama kültürel ağırlıklı bir program düşünüyoruz. Yine Doğu Türkistan’da 70 küsür yıldır yaşadıkları devletin yönetimine ve siyasetine karışmadıkları halde sırf Müslüman ve Türk olduklarından dolayı yıllardır her türlü işkence ve zulme maruz kalıyorlar. Dünyada zulme maruz kalan tüm mazlumları düşünüyoruz ama Gazze ve Filistin bu anlamda çok sıcak. Orada o kardeşlerimiz bu şiddete maruz kalırken bizlerin burada şenlik havasında programlar yapmamız doğru olmaz ama kültürel anlamda Dede Korkut kültürünün bu şehre katılması manasında programlarımızı yapacağız.

Bu arada Kurban Bayramı yaklaşıyor inşallah bayram şahıslarımıza şehrimize, ülkemize ve dünyadaki bütün Müslüman kardeşlerimize, soydaşlarımıza hayırlar getirir, barış getirir esenlik getirir.”

Başkan Memiş’in açıklamalarının ardından sona erden toplantıya Ak Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, Bayburt Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ile Mustafa Akbaş, Belediye Meclis Üyeleri, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, Küresel Gazeteciler Konseyi Bayburt İl Temsilcisi Yaşar Yıldız ve Bayburt’ta görevli yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.