Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları,Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından 10-12 Şubat tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 2023-2024 Türkiye Intercity 2. lig ve 3. Lig Federasyon Kupasına damga vuran başarılara imza attı. Kulübü 2. Ligde temsil eden Alperen Birsen altın madalyayı kıl payı kaçırarak gümüş madalyaya uzanırken, 3. Ligde temsil eden Ömer Faruk Kul ile Yasir Kul kardeşlerin nefes kesen yarı final mücadelesinin sonunda finale yükselen Yasir Kul altın madalya, Ömer Faruk Kul ise bronz madalya kazandı.



Bir hafta önce Kulüplerarası Gençler Şampiyonasında bronz madalyayı paylaşarak kendilerine daha yüksek derece hedefi koyan Kul kardeşlerin hedeflerini gerçekleştirdiği turnuva, Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünün zirveyi domine ettiği bir gövde gösterisine dönüştü. Bowling'de sürekli çıtayı yükselterek her turnuvadan madalyalar ile dönen Kulüp, geleceğin millî sporcularının yetiştiği bir ekol olma niteliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.





Başarılı öğrencileri tebrik eden TBBDF Başkanı ve Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, doğru spor yönetimi yaklaşımıyla ülke genelinde yaygınlaşan bowling profesyonelleşmesine dikkat çekerek, "Bugün gelinen nokta itibariyle bowlingi profesyonel bir spor olarak icra eden sporcularımız her geçen gün artıyor. Bu artışa öncülük eden Kulüp organizasyonlarından biri olan Üniversitemizin başarılarıyla övünüyor ve bu başarının örnek olduğu gençlerin yetiştiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Kupa mücadelesinde başarılı performanslarıyla zirvede yer alan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum." dedi.