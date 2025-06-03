30 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihleri arasında Rollhouse Bowling Salonu’nda düzenlenen Bahar Ligi Süper Kupası, Türkiye’nin en başarılı sporcularını bir araya getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan organizasyonda Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yasir Kul, üstün bir performans sergileyerek 3.’lük kupasının sahibi oldu.

Erkekler kategorisinde, Türkiye’nin en iyi 24 sporcusunun yarıştığı turnuvada güçlü ve tecrübeli rakiplerini geride bırakan Yasir Kul, Bayburt Üniversitesini başarıyla temsil etti. Dereceye giren sporculara ödülleri, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkan Vekili Serdar Arslan tarafından takdim edildi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi “Üniversite olarak hem akademik hem sportif alanda öğrencilerimizi ve sporcularımızı en iyi şekilde desteklemeye devam ediyoruz. Sporcumuz Yasir Kul’un bu önemli organizasyonda gösterdiği performans ve elde ettiği 3.’lük kupası, kararlılıkla sürdürülen bir emeğin ürünüdür. Sporcularımızı, antrenörlerini ve katkı sunan tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum. Üniversitemiz olarak ulusal ve uluslararası platformlarda sporda da adımızı gururla duyurmaya devam edeceğiz.”