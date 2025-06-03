Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde yalnız yaşayan yaşlı ve engelli bireylerin ev temizliği ve kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamak için “Evim Dünyalara Bedel” birimiyle çalışmalarını yoğunlaştırdı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmalarına hız kazandırdı. Yaşlı ve engelli bireylerin kişisel bakım ve ev temizliği gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın Engelli ve Yaşlı Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren “Evim Dünyalara Bedel” birimi yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Merkez ilçelerde yapılan sosyal incelemeler sonucunda hizmetten faydalanacak vatandaşlar belirleniyor. Hizmet kapsamına; 65 yaş ve üzeri yalnız yaşayanlar ile 65 yaşın altında olup yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan, sosyoekonomik düzeyi düşük, herhangi bir kurumdan evde bakım desteği almayan, sosyal güvencesi bulunmayan, tıbbi bakıma ihtiyaç duymayan ve temel yaşam ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan bireyler dahil ediliyor. Ayrıca, bu kişilerin birinci derece yakınlarının bulunmaması da önemli bir başvuru kriteri olarak değerlendiriliyor.

EV TEMİZLİĞİNDE 10 BİN 765, KİŞİSEL BAKIMDA İSE YAKLAŞIK 4 BİN KİŞİYE ULAŞILDI

“Evim Dünyalara Bedel” birimi kapsamında sunulan hizmetler arasında ev temizliği, saç-sakal ve tırnak kesimi gibi kişisel bakım uygulamaları, boya-badana işleri, küçük çaplı tadilat ve onarımlar, ev kazalarını önlemeye yönelik malzeme desteği ile soba kurulum ve söküm işlemleri yer alıyor.

Bugüne kadar 10 bin 765 haneye ev temizliği hizmeti sunan ekipler, kişisel bakım alanında da 3 bin 464 vatandaşa ulaştı. Kurban Bayramı öncesinde, daha önce hizmet verilen haneler tekrar ziyaret edilerek ihtiyaçlara göre ev temizliği ve kişisel bakım destekleri sağlanıyor.