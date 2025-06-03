Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Muharrem Baykal, yatırım teşvik uygulamasında Bayburt’un 6. Bölge kapsaması gerektiğini belirtti.

Bayburt’un 5. Bölgede yer almasının kente yatırım çekilmesini zorlaştırdığını ifade eden Baykal, faiz ve kâr payı destekleri gibi önemli avantajlar sunan 6. Bölgenin OSB dışındaki yatırımları dahi cazip hale getirdiğini ifade etti.

Bayburt’un kalkınmasının ve 6. Bölge kapsamında değerlendirilmesinin artık bir zaruret olduğunu ifade eden Baykal şu açıklamayı yaptı:

“Kıymetli Hemşehrilerimiz,

Son günlerde gündemimizi meşgul eden Bayburt’un Öncelikli Dönüşüm İlleri Kapsamında 6. Bölge Teşviklerinden Yararlanması Gerekliliği konusunda bir hususu sizlerle paylaşmak isteriz.

Kalkınmada adaletin sağlanması, dezavantajlı bölgelerin güçlendirilmesi ve göç veren illerimizin yeniden cazibe merkezleri haline gelmesi adına verilen her karar, milletimizin ortak geleceği için kıymetlidir. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığımızın 2024/9253 sayılı kararıyla onaylanan 2024–2028 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi çerçevesinde Bayburt’umuzun “Öncelikli Dönüşüm İlleri” arasında yer almıştır. Bu tespit, Bayburt’umuzun bölgesel kalkınma açısından öncelikli değerlendirilmesi bakımından son derece kıymetli ve umut vericidir.

Ancak, bu olumlu gelişmeye rağmen, strateji kapsamında öncelikli dönüşüm ilan edilen birçok il 6. Bölge teşviklerinden yararlanırken, Bayburt hâlâ 5. Bölge destekleriyle sınırlı tutulmaktadır. Bu eşitsizlik, ilimize yatırım çekilmesini zorlaştırmakta, sanayi ve üretim alanında rekabet gücümüzü düşürmektedir.

6. Bölge teşvikleri, yatırımcılara;

• Gelir vergisi stopajı desteği,

• SGK işveren ve işçi primi teşviki (10 yıla kadar),

• Yatırım yeri tahsisi,

• Faiz ve kâr payı destekleri gibi önemli ayrıcalıklar sağlamaktadır.

Bu teşvikler, ilimize yapılacak yatırımları daha cazip hale getirmekte ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin önünü açmaktadır.

Türkiye’nin dengeli ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda iller arası gelişmişlik farklarını azaltmak, dezavantajlı bölgeleri desteklemek son derece önemlidir. Bu çerçevede Bayburt’umuzun konumu ve beklentileri göz önüne alınarak teşvik programı yeniden değerlendirilmelidir.

Bayburt’umuzun da 6.Bölge Teşvikleri kapsamına alınması halinde;

• Yeni istihdam alanları oluşacak,

• Göç tersine çevrilecek ve nüfus kaybı minimize edilecek,

• Gençlerimize memleketlerinde iş ve gelecek fırsatı sunacaktır.

Bu bağlamda komşumuz olan Gümüşhane ile birlikte aynı statüye sahip olan şehrimizin aynı teşvik sisteminden mahrum bırakılması kabul edilemez bir eşitsizliktir. Bu durum, stratejinin amacına da mantığına da aykırıdır. Bayburt’umuzun da 6. Bölge teşviklerinden eşit şartlarla yararlanması, sadece ekonomik değil sosyal istikrar açısından da kaçınılmaz bir zaturet hâline gelmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak sorumluluğumuzun farkında olup şehrimizin 6. Bölge teşvik kapsamına dâhil edilmesi için gerekli girişimleri başlatmış bulunup bu hakkın bizlere verilmesi için tüm süreci titizlikle takip etmekte olduğumuzu belirtmek isteriz. Devletimizin ilgili kurumlarının bu çağrımıza kulak verip bir an önce bu durumu düzelteceğine ve ilimizin kalkınma yolunda hak ettiği desteği alacağına olan inancımız tamdır. Bayburt’umuzun kaderi, bu teşviklerin kapsayıcılığıyla değişecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."