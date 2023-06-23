Bowlingde ulusal ve uluslararası başarılarla adından söz ettiren Bayburt Üniversitesi, geleceğin yıldızları arasında gösterilen sporcularıyla madalya ve kupa koleksiyonunu geliştirmeye devam ediyor. Muhammet Yasir Kul'un bireysel altın madalya ile 'yıldız'laştığı Kulüpler Arası Yıldızlar ve Gençler Bowling Şampiyonasını da madalya hasadıyla tamamlayan Bayburt Üniversitesi, Ömer Faruk Kul'un bireysel bronz madalyası ve yine Muhammet Yasir Kul'un tek başına kazandırdığı kulüpler düzeyi üçüncülüğü sayesinde Şampiyonların Üniversitesi ünvanını korudu. Turnuvada Bayburt Üniversitesi Spor Kulübü adına yarışan madalyalı sporcuların yanı sıra Rümeysa Deligöz, Esmanur Ayaz ve Elif Erdoğan, gençler kategorisinde madalya mücadelesiyle göz doldurdu.

Geleceğin 'Yıldızı' olarak altın madalya coşkusu yaşayan Muhammet Yasir Kul, kardeşiyle birlikte kazandığı başarısından duyduğu mutluluğu dile getirirken, "Aileme, antrenörlerime ve biz sporculara her daim bir aile ferdi gibi hissettiren Rektörümüz ve Federasyon Başkanımız Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e teşekkür ederiz. Bu başarı mutluluğunu gelecekteki daha büyük turnuvalarda geliştirmek için çok çalışacağız." dedi.





Madalya başarıları dolayısıyla Kul kardeşlere ve takım arkadaşlarına tebriklerini ileten Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Sporun bir gelenek ve aile mirası olarak nesiller boyunca yaşatılan bir değer olduğunu başarılarıyla kanıtlayan Muhammet Yasir ve Ömer Faruk'a teşekkür ederim. Bir diğer teşekkürü ise takımımız adına önemli bir mücadeleyi sergileyen Esmanur, Elif, Rümeysa'ya ve sporcularımızın arkasındaki antrenörlerimize iletirim. Bu gençler; yıldızlarımız, sonsuzluğu düşlediğimiz gökyüzünde parlayanlar gibi, geleceği düşlediğimiz her şampiyonada gurur tablomuzu süsleyecekler. Yıldızların Üniversitesi olarak parlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.