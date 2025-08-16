Kardeş ülke Azerbaycan ile spor alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Dairesi Başkanı Elnur Memmedov ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki spor alanındaki iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Görüşmede, özellikle bocce sporunun Azerbaycan’da geliştirilmesi, ortak turnuva ve projelerin hayata geçirilmesi, gençlerin spora yönlendirilmesi ve üniversiteler arası spor organizasyonlarının artırılması gibi konular ele alındı. Rektör Türkmen, bu buluşmanın spor kültürünün paylaşılması ve gençler arasında dostluk ile kardeşlik bağlarının pekiştirilmesi açısından önem taşıdığını vurgulayarak, sporun birleştirici gücünü Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri güçlendiren bir köprü olarak gördüklerini ifade etti.

Toplantıya, Azerbaycan Milli Meclis Milletvekili Naqif Həmzəyev de katılarak iki ülke arasındaki spor dostluğuna desteklerini dile getirdi.

Rektör Türkmen ayrıca Türkiye Bakü Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan’ı ziyaret ederek Bayburt’un coğrafi işaretli ürünü ehramı hediye etti. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki eğitim iş birlikleri, öğrenci değişim programları ve ortak projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.