Spor Bilimleri Fakültesinde yüksek lisans öğrenimini sürdüren öğrenci Sümeyye Üçüzler, Rusya'da düzenlenen Uluslararası Kadın Atlı Okçuluk Şampiyonasının Beginner (Başlangıç) Kategorisindeki Kore Parkurunda şampiyon, Av Parkurunda (Hunt Track) ikinci oldu. Altın ve gümüş madalya ile tamamlanan şampiyona, kadınlar klasmanında kazanılan ilk atlı spor turnuvası olması nedeniyle Bayburt Üniversitesi tarihinde önemli bir başlangıca sahne oldu.



3-5 Mayıs tarihlerinde Rusya'da tamamlanan şampiyona, özellikle Türk Dünyasından çok sayıda katılımcının at sırtında sergilediği hünerlerin yarıştığı bir şampiyona oldu. Geleneksel Türk Okçuluğunun en zor performanslarından biri olan atlı okçuluk, dünya genelinde pek az kadın sporcunun uzmanlaştığı bir alan olurken, Bayburt Üniversitesinden bir sporcunun uluslararası arenada şampiyonluk ve ikincilik dereceleri kazanması, başarının önemini ortaya koydu. Madalya töreni sonrasında yaptığı açıklamada yaşadığı haklı gururu paylaşan öğrenci Sümeyye Üçüzler, "Son yıllarda artan önemine paralel olarak geleneksel Türk okçuluğunun dünya genelinde başarı istikrarı yakalaması, bizler için en önemli motivasyondu. Türk kadınlarından miras kalan bu başarı geleneğini bugün sürdürmüş olmanın gururunu yaşıyorum. Çünkü bu spor, Türk kadınının tarih boyunca üstlendiği önemli toplumsal misyonu simgeliyor. Bu simgeyi, Üniversitemiz adına önemli noktalara taşımayı sürdüreceğim. Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e ve antrenörüme tüm destekleri için teşekkür ederim." dedi.





Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise Sümeyye Üçüzler için paylaştığı tebrik mesajında, "Tebrikler Sümeyye. Yüksek lisans öğrencimiz Sümeyye Üçüzler, Rusya'da düzenlenen Uluslararası Kadın Atlı Okçuluk Şampiyonası Beginner kategorisindeki Kore Parkurunda Şampiyon; Avcılık Pakurunda İkinci oldu. Türk kadınının şanı, ancak böyle yüceltilebilirdi." ifadelerini kullandı.