İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun ve İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet ile birlikte GAMER Müdürlüğü hizmet binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Mustafa Eldivan, Bayburt’un asayiş durumu ile ilgili bilgiler paylaştı.

Vali Mustafa Eldivan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“İlimizi asayiş olayları açısından en güvenli illerden biri haline getirmek için Bayburt Valiliği olarak Emniyet ve Jandarma birimlerimizle bir bütünlük içerisinde tüm gücümüzde çalışmaktayız.

Sizlerin evinizde huzurla uyumanızı, çocuklarınızın güven içinde yaz tatilini geçirmelerini sağlamak için terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçıları, siber ve asayiş suçları ile mücadele ve trafik olaylarını önleme konularında yoğun bir mesai içerisindeyiz. Hukuk kuralları içerisinde bu şehrin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz bundan böyle de kesintisiz devam edecektir. Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz her alanda kararlılıkla devam edecektir.

Yaptığımız bu çalışmalar kapsamında 2024 yılı temmuz ayına ait asayiş ve güvenlikle ilgili bazı bilgileri ve yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum.

ASAYİŞ OLAYLARI KONUSUNDA

Asayiş olayları incelendiğinde 2023 yılının Temmuz ayında 249 olay meydana gelmişken, alınan tedbirler ve icra edilen devriye faaliyetleri sayesinde, 2024 yılının temmuz ayında 173 asayiş olayı meydana gelmiştir. Olay sayısında %31 düşüş sağlanmıştır.

Aynı zamanda 2024 yılında asayiş olaylarının %99’u aydınlatılmıştır.

2024 temmuz ayında kişilere karşı 87, malvarlığına karşı 24 olay meydana gelmiştir. Kişilere karşı meydana gelen olayların %99’u, malvarlığına karşı meydana gelen olayların %97’si aydınlatılmış, 6284 sayılı kanun kapsamında 22 olay meydana gelmiş, 21 kadın vatandaşımız hakkında tedbir kararı alınmış olup, 27 kadın vatandaşımızın takibi yapılmaktadır.

Bölgemizde aranan şahısların takibi titizlikle devam etmektedir. 2023 Temmuz ayında 20, 2024 yılının temmuz ayında 27 şahıs yakalanmış olup, yakalama oranı %35 artmıştır.

Bayburt Filistin Dayanışma Platformu'ndan Filistin'e Destek Yürüyüşü

Bayburt Filistin Dayanışma Platformu'ndan Filistin'e Destek Yürüyüşü

2023 yılının temmuz ayında, 44832, 2024 yılının temmuz ayında 61852 şahıs sorgusu yapılarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %38 artış sağlanmıştır.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE KONUSUNDA

2024 yılı Temmuz ayında yapılan 14 operasyonda 28 şüpheli şahıs yakalanmıştır.

Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahıslarından;

- 59,34 gram esrar maddesi,

- 5 gr. metamfetamin

- 45,24 gr bonzai

- 16 kök kenevir bitkisi

- 1 adet sentetik hap ele geçirilmiştir.

Yakalanan şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır.

Ayrıca geçen seneki Temmuz ayına mukayese edildiğinde operasyon sayısında %33 artış, yakalanan şahıs sayısında %9 artış meydana gelmiştir.

Yakalanan esrar maddesinde %100 artış, bonzai maddesinde %100 artış ve metamfetamin maddesinde %100 azalış olmuştur.

TUBİM (Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) Büro Amirliği olarak;

2024 Temmuz ayında Narkorehber etkinliği kapsamında uygulama noktalarında 72 broşür dağıtımı yapılmıştır.

2024 yılı Temmuz ayında toplamda 9 Narkorehber etkinliği yapılmış ve etkinliklere 215 katılımcı olmuştur.

TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA

2023 yılı Temmuz ayında PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan yapılan operasyonda 1 şahıs gözaltına alınmış ve adli mercilere sevki sağlanmıştır. 2024 yılı Temmuz ayında ise herhangi bir operasyon gerçekleştirilmemiştir.

2023-2024 Temmuz ayları mukayese edildiğinde yapılan operasyon sayısının - % 100 azaldığı görülmüştür.

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE KONUSUNDA

2024 yılı Temmuz ayında Kaçakçılık Suçlar Kapsamında 6 olayda 16 şüpheli şahsa adli işlem uygulanmıştır.

2024 yılı Temmuz ayında; suça konu 40 lt alkol, 36 adet muhtelif eski eser, 17 adet sikke, 2 adet tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 38 adet tabanca mühimmatı, 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 540 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 18 litre etil alkol, 6 adet detektör, 7 adet muhtelif kazı malzemesi, 300 gram altın tozu ve 61 adet görsel doküman ele geçirilmiştir.

Ayrıca 2023-2024 yılları Temmuz ayı mukayese edildiğinde yakalama oranları %80 artış göstermiştir.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA

2024 yılı temmuz ayında 13 yabancı uyruklu şahsa idari işlem yapılarak deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiş, 5 şüpheli/organizatör hakkında da adli işlem yapılmıştır.

TRAFİK OLAYLARI KONUSUNDA

2024 yılı Temmuz ayında 22473 araç ve sürücüsü denetlenmiş olup, eksikliği tespit edilen 1111 araç ve sürücüsüne Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmiştir. Yapılan bu denetimler kapsamında;

-26 araç trafikten men edilerek otoparka çekilmiş,

-9 şahsın Sürücü Belgesine veya Takoğraf Kartına el konulmuştur.

2023 yılı Temmuz ayına kıyaslandığında denetlenen araç sayısı 20776’dan 22473’e çıkartılmış ve denetlenen araç sayısında % 8 civarında bir artış gerçekleşmiştir.

Ayrıca eğitim faaliyetleri kapsamında Temmuz ayına kıyaslandığında eğitim verilen yaya ve sürücü sayısı 557’den 764’e çıkartılarak %37 artırılmıştır.

TOPLUM DESTEKLİ FAALİYETLER KONUSUNDA

2024 yılı Temmuz ayında, 9 “ Köy Mahalle Toplantısı “, 15 “Esnaf Ziyareti”, 14 “ Umuma Açık Yer” ziyareti “ yapılarak 901 vatandaşımıza KADES uygulaması yüklenmiş, 972 adet “Sanal Dolandırıcılık” ve 119 adet “KADES” broşür dağıtımı yapılmıştır

Ayrıca 9 “ köy mahalle toplantısı” 4 “Pazar Yeri Ziyareti”, 117 “İkamet Ziyareti”, 5 “Okul Ziyareti”, 11 “Muhtar Ziyareti”, 131 “İşyeri Ziyareti”, 8 “Kurum-Kuruluş-Dernek Ziyareti”, ve “4 Yol Uygulaması Çalışması” olmak üzere toplamda 280 ziyaret gerçekleşmiştir.

Sevgili Bayburtlu Hemşerilerim;

Hem kendi güvenliğiniz hem de diğer vatandaşlarımız güvenliği için trafik kurallarına uymanızı rica ediyorum. Unutmayınız ki HAYATLA YARIŞILMAZ ve EMNİYET KEMERİ SİZİ HAYATA BAĞLAR. Özellikle alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanıp trafik güvenliğini tehlikeye sokanları affetmeyeceğimizi de bilmenizi isterim.

Diğer hatırlatmak istediğim konu ise internet ve telefon vasıtası ile yapılan dolandırıcılık olaylarının artmasından dolayı, hemşerilerimizden özellikle emin olmadıkları sitelerden alışveriş yapmamalarını; kendisini asker, polis veya savcı olarak tanıtıp para isteyen şahıslara güvenmemelerini rica ediyorum. Bu şehrin huzuru ve güvenliği için çalışan ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunarken tüm Bayburtlu hemşerilerime sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.”