DOKAP Başkanlığınca desteklenen ANG Vakfı (Macahel Arıcılık A.Ş ) tarafından yürütülen “DOKAP Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi“ kapsamında İl Tarım Müdürlüğünde ; İl Müdürü Selami Ersen, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Muammer Araz, teknik personeller ve çiftçilerimizin katılımı ile “Kekik Fidesi” dağıtım töreni düzenlendi.

Törende konuşan İl Müdürü Selami Ersen, “Bayburt kırsal alanlarında ilk defa üretim planlaması yapılan Kekik bitkisi, daha önce ilimizde araştırmaları yapılarak üretimi başlatılan bir kekik türü olup "Bayburt Kekiği” olarak markalaştırılıp, ticarileştirilmesi hedeflenmiştir. Önümüzdeki dönem de üretimini yaygınlaştırarak, çiftçilerimizin üretim desenine alternatif gelir elde edebileceği bir ürünü kazandırmak istiyoruz. Projeye destek veren, sahiplenen başta üreticilerimiz olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim" dedi.