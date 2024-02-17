Bayburt'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 106. Yılı Etkinlikleri kapsamında Kop Şehitliğinde düzenlenen "Şühedaya Saygı Yürüyüşü"ne öğrencilerimiz ve üst yönetimimiz ile birlikte katılarak ecdadımız ile 'aynı yolda' yürüdük.

Bayburt'un Düşman İşgalinden Kurtuluş’unun 106. Yıl Dönümü Etkinlikleri kapsamında bugün saat 13.30'da Kop Dağı Şehitliğine Şühedaya Saygı Yürüyüşü yapıldı.

Kop Şehitliğine yürüyecek olan Hemşerilerimiz Kop geçidine Saat Kulesi önünden hareket eden araçlarla yola çıktılar.

Her yaştan hemşerimizin katıldığı yürüyüş Kop anıtına kadar sürdü.Şehitlikte Kurani Kerim okundu ve Şehitlerimiz için dualar edildi.