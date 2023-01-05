Gençosman Stadyumu’nda Teknik Direktör Bülent Topuzoğlu nezaretinde toplanan takım, ikinci yarı hazırlıklarını başlattı. TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta çok kötü günler geçiren Bayburt Özel İdarespor, ligin ilk devresini 9 puanla son sırada tamamlamışı.

Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden Bayburt Özel İdarespor yerine getirmesi gereken yükümlülüklerden ötürü TFF tarafından 3 puan silinme cezasına tabi tutulmuş ve puanı 6’ya düşmüştü. Tüm bu olumsuzluklara rağmen takım elde kalan oyuncularla Gençosman Stadyumu’nda bugün topbaşı yaptı. Kulübün ekonomik sorunlarının çözülmesine yönelik görüşmeler ise devam ediyor.