Kamp programı kapsamında 06 Ocak Cumartesi günü akşam saatlerde hava yolu ile Antalya’ya geçerek kamp yapacağı otele yerleşti.



Transfer Komitemiz ile teknik ekibimiz çalışmaları sonucu bugüne kadar 9 futbolcuyu kulübümüze kazandırarak takımla birlikte çalışmalarını sağladı. Kamp süresi süresince eksik olan bölgelere transferlerimiz devam edecektir.

Kamp çalışmalarında 3 hazırlık maçı programı yapan takımımız ilk karşılaşmasını 10 Ocak Çarşamba günü Balıkesir spor ile yapacak,ikinci karşılaşmasını 12 Ocak Cuma günü Talas Gücü Spor ve son hazırlık mücadelesini de 14 Ocak Pazar günü Siirt Özel İdare Spor ile yaptıktan sonra 15 Ocak Pazartesi günü Bayburta dönerek sahamızda oynayacağımız Bornova 1877 maçı hazırlıklarını kendi tesislerimizde sürdürmeye devam edecektir.

Spor Toto 3 Lig 3 Gurup 2023-2024 ikinci yarı mücadele öncesi Antalya’da kampta hazırlıklarını sürdüren Bayburt Özel İdare Spor ilk hazırlık maçında TFF 3 Lig 4 gurup takımlarından Balıkesir Spor ile karşılaştı.

Kamp programı kapsamında 06 Ocak Cumartesi günü akşam saatlerde hava yolu ile Antalya’ya geçerek kamp yapacağı otele yerleşip 3 günlük antrenman programı sonrası ilk hazırlık maçına çıkan Bayburt Özel İdare Spor her iki yarıda atılan goller ile 0-2 mağlup ayrıldı





Kamp çalışmalarında 3 hazırlık maçı programı yapan Bayburt Özel İdare Spor,ikinci karşılaşmasını 12 Ocak Cuma günü Talas Gücü Spor ve son hazırlık mücadelesini de 14 Ocak Pazar günü Siirt Özel İdare Spor ile yaptıktan sonra 15 Ocak Pazartesi günü Bayburta dönerek sahasında oynayacağı Bornova 1877 maçı hazırlıklarını kendi tesislerimizde sürdürmeye devam edecektir.