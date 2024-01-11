İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, İl Müftülüğü personeli, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi akademisyenleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış ve protokol konuşmalarının ardından Genç Bilaller Ezan Okuma, Genç Muhafızlar Hafızlık, Genç Sadâ ve Genç Nidâ Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmalarına katılan öğrenciler birbirleriyle yarıştı. İl komisyonu tarafından yapılan puanlamaya göre dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve çeşitli ödüller takdim edildi. Ayrıca yarışmalara katılan tüm öğrencilere katılım belgesi verilerek kitap hediye edildi.

Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulunun ev sahipliğinde gerçekleşen yarışmalar, ödül takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.