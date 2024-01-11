Bayburt’ta gazetecilik görevini sürdüren basın mensuplarının özel gününü kutlayan Pekmezci, kurucu yönetim kurulu üyesi olduğu Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Pekmezci, görev yaptığı süre boyunca Bayburt’a kazandırdıkları hizmetlere değindiği konuşmasında, Bayburt’un Kızıl Elması diye nitelendirdiği İçme Suyu Sertlik Gider Tesisi projesinden, GES projesinden, fabrikalardan, seyir terası projesinden, park projelerinden bahsederek, Bayburt Belediyesi’ni üreten ve üreterek kazanan bir konuma taşıdıklarını söyledi. Pekmezci, yakın zamanda halka açık bir basın toplantısı düzenleyerek, hem Bayburt’a kazandırdıkları projeleri hem de yeni projelerini açıklayacağını bildirdi.



Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş da Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ne verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Okutmuş, 2024 yılında Gazetecilik Meslek Kanununun çıkarılması için çaba sarf ettiklerini ifade ederek, gazetecilik mesleğini yapabilmenin kriterlerini ortaya koyacak kanunun çıkarılması noktasında Başkan Pekmezci’den destek istedi. Okutmuş, Pekmezci’den konuyu MHP Grubuna taşımasını istedi. MHP’nin öneride bulunduğu gazetecilere Yeşil Pasaport verilmesi yönündeki teklifin de TBMM’de kabul edileceğine inandığını söyledi.

Pekmezci, ilde görev yapan basın mensupları bir süre sohbet ederek, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.