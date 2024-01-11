Bayburt Üniversitesi üst yönetimini temsilen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Mahir Kadakal ve Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Genel Sekreter Nazmi Karabulut, Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Ümit Yıldırım’ın ev sahipliği yaptığı kahvaltıyı; Bayburt Gazeteciler Cemiyetini temsilen Başkan Murat Okutmuş ve Cemiyete bağlı gazeteciler teşrif etti. Rektör Türkmen’in kutlama konuşmasıyla başlayan kahvaltı programında, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş’a, günün anlam ve önemine istinaden plaket ve ehram kravat takdim edildi. Konuşmasına duyarlı ve sorumlu gazetecilik yaklaşımları nedeniyle Bayburt basın camiasına teşekkür ederek başlayan Rektör Türkmen, Bayburt Üniversitesinin kurumsal iş birlikleri içinde önemli bir yer tutan basın paydaşlığına değindi. Abdulkadir Nişancı ile birlikte Filistin’deki soykırımda şehit olan 112 gazeteciyi rahmetle anan Rektör Türkmen, görevlerini hakikate sadakatle sürdüren gazetecilere teşekkür etti.





Rektör Türkmen’den sonra günün önemine ilişkin bir konuşma yapan Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş da Filistin’de yaşanmakta olan insanlık dramına dikkat çekerek başladığı hitabında, gazeteciler olarak kendi sorunlarından önce insanlığın karşı karşıya olduğu soykırım sorununu tartışmayı anlamlı bulduklarını söyledi. Gazetecilik mesleğinin hak ve özgürlükleri konusunda önemli kazanımlar hedeflediklerini ve bu kazanımlar için gereken girişimleri yaptıklarını dile getiren Okutmuş, etkinlik için Rektör Türkmen’e teşekkür etti.