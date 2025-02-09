Gençosman Stadyumu’nda saat 14.00’te oynanan karşılaşmayı Anıl Şen, Tolga Okumuş, İsmail Çetin üçlüsü yönetti.

Taraftar desteği ile karşılaşmaya başlayan Bayburt Özel İdarespor ilk golü 5 dakikada buldu. Ceza sahasına verilen ara pasta topu önüne alarak iyi bir vuruş çıkaran Mehmet Can Davarcıoğlu topu filelerle buluşturdu. 1-0

Golün ardından baskılı oyununu sürdüren Bayburt Özel İdarespor birkaç pozisyondan daha yaralanamadı. İlk tarının son dakikalarında Alpay Cin’in ceza sahasına yaptığı ortada yeni transfer Murat Torun iyi yükselerek bir kafa vuruşu çıkardı. Murat’ın vuruşunu rakip kaleci güçlükle çeldi. Tribünler korner beklerken, hakem pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi. İlk 45 dakika temsilcimizin 1-0 üstünlüğüyle son buldu.

İkinci yarı bir gol pozisyonu ile başladı. Murat Torun sağ çizgiye indikten son topu ceza sahasına çıkardı. Rakip oyuncuyu ve kaleciyi geçen topu Alpay Cin boş kaleye gönderemedi.

83. dakikada Mehmet Durgut uzaktan kaleyi yokladı. Kaleciden dönen topu Muhammet Eşref Bayansal dışarı vurdu.

Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak puanını 20'ye yükselten ve düşme hattının üstüne çıkan Bayburt Özel İdarespor 20. hafta karşılaşmasında yine Gençosman Stadyumu'nda Yozgat Belediyespor'u ağırlayacak.