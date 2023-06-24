Bayburt Ortaokulu öğrencisi Ceylin Özhan, 500 tam puan alarak ulaştığı başarısını ailesi ve öğretmenleriyle paylaştı. Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney beraberinde Bayburt Ortaokulu Müdürü Mahir Pamukçu ve başarılı öğrenci Ceylin Özhan ile birlikte Bayburt Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Cüneyt Epcim'in konuğu oldu.

Vali Epcim, Ceylin Özhan'ı tebrik ederek, bu başarıda pay sahibi olan Bayburt eğitim camiasına ve öğrencinin ailesine teşekkür etti.

Bayburt Ortaokulu Müdürü Mahir Pamukçu, öğrencisinin İstanbul Kabataş Lisesi'nde eğitimine devam edeceğini ve sonrasında ise Koç Üniversitesi'nde hukuk okumak ve savcı olmak istediğini belirtti. Ceylin Özhan'ın LGS sınavına hazırlık aşamasında hafta sonu destekleme ve yetiştirme kurslarına devam ettiğini belirten Pamukçu, "Öğrencimiz okul ve ders öğretmenlerimizin yönlendirmesi sonucu disiplinli çalışma ile 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuştur. Emek veren tüm okul öğretmenlerime teşekkür ediyorum" dedi.