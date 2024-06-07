Proje Elena Dragomir ve Aybike Balcı kuruculuğunda Türkiye’den 8, İspanya’dan 1 ve Romanya’dan 3 öğretmenin ortaklığıyla yürütülüyor. Proje 11. sınıflardan 6 öğrenciyle başarılı bir şekilde yürütülüyor. Günümüzde teknoloji artık hayatımızın bir parçası durumuna geldiği için bu projede bu durumun olumlu ve olumsuz yönlerine dikkat çekmek için çalışmalar yapılıyor. Beware isimli projede teknolojinin doğru kullanımı, dijital zorbalık, internet etiği gibi birçok konuyla ilgili etkinlikler yapılıyor. Bu etkinlikleri yaparken pek çok web2.0 ve web3.0 aracı kullanan öğrenciler teknolojiyi daha etkili şekilde kullanmayı ve bu konuyla ilgili farkındalık oluşturmayı hedefliyorlar. Şu ana kadar Emaze uygulamasıyla proje tanıtım sergisi, Meetingwords ile İngilizce kendi şarkı sözlerini yazma ve Suno.AI programıyla bu sözleri seslendirip şarkıya çevirme, Canva programıyla projeyle ilgili logo poster, slogan ve sunum hazırlama, Bitmoji ve Snapchat gibi programlarla avatar tasarlama, eTwinning günü için şiir yazma ve videolaştırma, proje ortakları olan öğrenciler için karşılıklı yeni yıl kartı hazırlama, Storyjumper programıyla hikaye yazma, forumlarda proje ortaklarıyla karşılıklı diyalog hazırlama gibi hayranlık uyandıran eTwinning etkinlikleri yapan ve projede ortak dil olarak da İngilizceyi kullanan öğrenciler, İngilizcelerini inanılmaz şekilde geliştiriyorlar.



Projedeki öğrenciler okulumuzu temsil ederken aynı zamanda kültürümüzü tanıtma, farklı kültürleri tanıma ve onlarla etkileşimde bulunma fırsatı da yakalıyorlar. Çok sayıda bireysel ve işbirlikli etkinlikler içeren bu eTwinning projesinin hem ulusal hem de Avrupa kalite etiketlerini alması bekleniyor.