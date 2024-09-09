Bayburt Kültür ve Yardım Derneği üç yılda bir yapılan seçimleri için önce Şube seçimlerini gerçekleştiriyor. Şube seçimlerinin ardından Aralık ayında genel merkez kongresi yapılacak

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Merkez Kongresi öncesi Eylül ayı içerisinde Şube Kongrelerini yapıyor.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ilk kongresini Çorlu Şubesinde gerçekleştirdi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Şubesinde yapılan Kongrede tek adayla yapılan seçimde Halit Arslanhan oy birliğiyle Derneğin yeni başkanı seçildi

Dernek Kongresi Şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Kongrede Divan Başkanlığına Vedat Polat,Divan üyeliklerine Muharrem Aktürk ve Hakan Polattimur,Sedat Yiğitoğlu seçildi.

Çorlu Şubesi Olağan genel kurulu tek aday olduğu için yönetim seçimi açık oylamayla seçildi.

Yapılan seçimde Şube Başkanı Fevzi Akbulut yaptıkları çalışmaları anlattı.Başkanlığa aday olmayacağını belirtti.

Tek listeyle gidilen seçimde Halit Arslanhan yönetimi oy birliğiyle seçildi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Çorlu şubesi Yeni yönetimi şu isimlerden oluştu.

Başkan Halit Arslanhan

Engin Çakır

Ergin Özdemir

Salih Akbaş

Metin Özdemir

Bayram Altın

Sedat Yiğitoğlu

Recep Özdemir

Muhammet Turan

Murat Kalkan

Mesut Dilmeç

Bünyamin Özdemir

Oğuzhan Akbalık

Emrah Özdemir

Adem Erdoğan

Osman Köse

Esat Demirhan

Naim Şahin

Salih Durmuş

Mehmet Fidan