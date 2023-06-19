Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 19.Futbol Turnuvası final maçı öncesi Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Final Maçı öncesi Turnuvanın sponsorlarına ve Turnuvaya katkısı olanlara Plaketleri takdim edildi.

Final Programı Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş’un açılış konuşmasıyla başladı.Genel Başkan Durmuş Konuşmasında Turnuvanın 19 yıldır geleneksel hale geldiğini belirterek Turnuvanın tanışmak ve kaynaşmak için yapıldığını ve Derneklerimizin en önemli faaliyetlerinden biri olduğunu vurguladı.Turnuvanın tek kazananının Bayburt olduğunu belirtti.

Programda Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur selamlama konuşması yaptı.Konuşmasında Bayburt Kültür ve yardım Derneğinde sekiz yıl başkanlık yaptığını belirterek,Futbol Turnuvasının ilk başlatanlarından biri olduğunu belirtti.Polattimur Final Maçında karşılaşacak takımlara başarılar diledi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği 19. Geleneksel Köyler arası Futbol Turnuvası Final Programında Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş Selamlama konuşması yaptı.İstanbul’da Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği oluşumua katılan tüm Drneklerimize teşekkür etti.Bu yapılan etkinliğin kazananının Bayburt olduğunu belirtti.

Ateş konuşmasında Final Maçını oynayacak olan Kalecik ve Çayıryolu Köyüne başarılar diledi.

Turnuvanın Futbol Komisyon Başkanı Ünal Yaşaroğlu Final Maçını oynayacak olan takımlara başarılar diledi ve Bayburtluya yakışır bir maç olmasını temenni etti.

Program öncesi Bayburtlu Sanatçılar Muhsin Bayburtlu,Sehlan Burak ve Naim Coşkun hemşerilerimizi Bayburt Türküleriyle coşturdular.Protokole halay çektirdiler.

Final Maçı Bayram Ağdağ’ın sunumu ve Turan Yılmazın yorumlarıyla Ekintürk Tv’den canlı yayınlandı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği 19. Geleneksel Köylerarası Futbol Turnuvasının Finali İstanbul Kağıthane’de Turnuvanın 7.haftasında Final Maçında Kalecik-Çayıryolu Maçıyla sona erdi.

Final Maçında Kalecikspor,Çayıryoluspor Maçının galibi 1-0 ‘la Çayıryoluspor oldu.