Final Programı Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş’un açılış konuşmasıyla başladı.Genel Başkan Durmuş Konuşmasında Turnuvanın 19 yıldır geleneksel hale geldiğini belirterek Turnuvanın tanışmak ve kaynaşmak için yapıldığını ve Derneklerimizin en önemli faaliyetlerinden biri olduğunu vurguladı.Turnuvanın tek kazananının Bayburt olduğunu belirtti.