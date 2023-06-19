2023 Köylerarası Futbol Turnuvası
Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği 19. Geleneksel Köyler arası Futbol Turnuvasının Finali İstanbul Kağıthane’de gerçekleşti.
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Final Programı Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş’un açılış konuşmasıyla başladı.Genel Başkan Durmuş Konuşmasında Turnuvanın 19 yıldır geleneksel hale geldiğini belirterek Turnuvanın tanışmak ve kaynaşmak için yapıldığını ve Derneklerimizin en önemli faaliyetlerinden biri olduğunu vurguladı.Turnuvanın tek kazananının Bayburt olduğunu belirtti.
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Bayburt Köyler arası Futbol Turnuvası Finali Pazar günü oynanacak.
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