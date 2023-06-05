Bayburt Üniversitesinde mezuniyet coşkusu yaşandı
15. yılını kutlayan Bayburt Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreninde tarihinin en yüksek katılımlı mezuniyet coşkusunu yaşarken, Taltif Töreni gibi ilkleri de hayata geçirdi.
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Öğrenciler ve ailelerinin de dahil olduğu yaklaşık 5000 kişinin buluştuğu Busenaz Sürmeneli Spor Salonunda ilklere sahne olan mezuniyet töreni, bu yıl "Zaman geçip gidecek. Sen, gelecek'sin" sloganıyla gerçekleşti. Sürdürülebilir eğitim nesilleri politikası kapsamında mezunlarla ilişkilerini güçlendiren Bayburt Üniversitesi, "nokta koymak" yerine "üç nokta koymak" temasını mezuniyet törenlerinin merkezinde konumlandırıyor.
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