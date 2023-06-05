Öğrenciler ve ailelerinin de dahil olduğu yaklaşık 5000 kişinin buluştuğu Busenaz Sürmeneli Spor Salonunda ilklere sahne olan mezuniyet töreni, bu yıl "Zaman geçip gidecek. Sen, gelecek'sin" sloganıyla gerçekleşti. Sürdürülebilir eğitim nesilleri politikası kapsamında mezunlarla ilişkilerini güçlendiren Bayburt Üniversitesi, "nokta koymak" yerine "üç nokta koymak" temasını mezuniyet törenlerinin merkezinde konumlandırıyor.