Atatürk’ü anma, gençlik ve spor bayramı Bayburt’ta kutlandı-Foto Galeri
Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 104'üncü yıl dönümünde Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
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Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nce Bayburt Sentetik Semt Sahası’nda organize edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı; Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse’nin günün anlam ve önemine belirten konuşmasıyla başladı.
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