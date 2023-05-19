Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nce Bayburt Sentetik Semt Sahası’nda organize edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı; Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse’nin günün anlam ve önemine belirten konuşmasıyla başladı.