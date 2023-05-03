2
Bayburt Belediyesi tarafından 2019 yılında şehir müzesi yapılması amacıyla Bayburt Valiliği’ne devredilen Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan eski Kız Meslek Lisesi yapılan çalışmanın ardından Bayburt Dede Korkut Şehir Müzesi ismiyle hizmete açıldı.
Trend Haberler
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Köy Dernekleriyle bir araya geldi.
Bayburt- Araklı Yolu Temeli atıldı
Suat Pamukçu Gazetemizi Ziyaret etti.
AK Parti Teşkilatı Arpalıda Vatandaşlarla Bayramlaştı
Mutlu Köyünde Yangın 4 Ev Yandı
Bayburt’ta 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı