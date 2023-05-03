Bayburt Belediyesi tarafından 2019 yılında şehir müzesi yapılması amacıyla Bayburt Valiliği’ne devredilen Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan eski Kız Meslek Lisesi yapılan çalışmanın ardından Bayburt Dede Korkut Şehir Müzesi ismiyle hizmete açıldı.