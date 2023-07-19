Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden şairler ile Bayburtlu şairlerin katıldığı gecede Bayburt Kalesi’nin tarihi atmosferinde Bayburtlular şiire doydu.

Bayburt Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen gecede konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bu güzel Bayburt akşamında, Dede Korkut’un kopuz çalıp boy boyladığı soy soyladığı kale burçlarından sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Birlikte başladığımız Dede Korkut Şölenleri’nde maalesef çok değerli abimiz Yahya Akengin rahatsızlığı sebebiyle aramızda bugün yok. Onu bir şiirini okuyarak yâd edeceğim” ifadelerini kullandı.

Ayhan Dursun'un sunduğu programda, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Ahmet Aker, Ali Parlak, Baki Tosun, Celalettin Kurt, Hayrettin Yazıcı, Mevlüt Eşgünoğlu, Osman Nebioğlu, Talat Ülker ve Yağmur Tunalı en güzel şiirlerini dinleyenlerin beğenisine sundular.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de sağlık sorunları sebebiyle şölenlere iştirak edemeyen Yahya Akengin’in temennilerini telefon aracılığıyla alandakilere dinlettiği gecede biri kendisine ait biri de Yahya Akengin’e ait iki adet şiir seslendirdi. Şiir gecesi, Belediye Başkanı Pekmezci ve protokol üyeleri tarafından şairlere plaket verilmesiyle sona erdi.

Bayburtlulara şiir dolu anlar yaşatan geceye Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Anayasa Mahkemesi Eski Üyesi Hicabi Dursun, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.