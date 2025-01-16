Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan n ve Hanımefendi Meltem Eldivan’da katıldı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Gönülden Tele Türkü” programında İlimizdeki öğretmenler müzik yeteneklerini sergilediler.

Bayburt’ta yapılan bu özel etkinlikte Anadolu’muza özgü birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği bir program oldu.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan vatandaşlarımızı selamlayarak büyük bir titizlikle hazırlanan bu anlamlı etkinlikte emeği geçenlere ve Bayburt’umuzun kültürel hayatına önemli katkılar sunan müzik öğretmenlerimize teşekkür etti.