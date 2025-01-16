Milli Savunma Bakanlığı tarafından yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada 62 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi. 62’si son bir haftada olmak üzere 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar 3 bin 226 terörist etkisiz hâle getirildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1879820112267751441