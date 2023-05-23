Bayburt bağışçıları Afrika’da,Bayburt İHH İnsani yardım Vakfının önderliğinde Afrika’da yeni su kuyusu Açtı.

Dünyada her 10 kişiden biri suya erişemiyor. Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Milyarlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyamızda kitlesel hastalıklar giderek artıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ise dünya üzerinde su sıkıntısı problemi yaşayan milyonlarca insanın her türlü ihtiyacını giderebileceği temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu çalışmaların başında ihtiyaç bölgelerinde su kuyusu geliyor.

Bayburt İHH İnsani yardım Vakfı Başkanı İlhami Polat yaptığı açıklamada,Bayburt Bağışçılarının yaptığı bağışlarla 22.su kuyusunuda açtık.Çalışma halinde başka açılacak kuyular var onların çalışmasıda devam ediyor.Bizler Bağışçılarımız adına Afrika’da su kuyusu açmaya devam ediyoruz dedi.

Polat:Bizim açtığımız su kuyuları,içilebilir su,Bu kuyuların beş yıl garantisi var.Beş yılın ardından kuyuyu köylülere bırakıp bakımlarını kendilerinin yapmasını istiyoruz ve bağışçılarımızın desteğiyle yeni kuyular açmaya devam ediyoruz.

Kilometrelerce uzaktan başlarının üstünde su taşıyan bu insanlara en büyük ihtiyaç olan suyu sağlamış oluyoruz.

Son kuyunun bağışçıları Akkuş Ailesine buradan teşekkür ediyorum.

Polat; Doğu Afrika, Batı Afrika ve Güney Asya’da hayvancılık ve tarım ile geçimlerini sağlayan insanlar için su hayati bir öneme sahip. Açtığımız su kuyuları, halkın temiz ve içilebilir su ihtiyacını sağlamakla birlikte, özellikle hayvancılık ve küçük tarımsal faaliyetlerde de kullanılarak bölge insanları için geçim kaynağı oluyor. Susuzluk ve kıtlığın önlenmesinde önemli bir faktör olan su kuyuları ile bölgelerde gönüller fethediliyor ve bölge halkı ile milletimiz arasında gönül bağı kuruluyor. Açılan her su kuyusu Müslümanlarla birlikte yaşayan gayrimüslimlerin de gönüllerini İslam’a ısındırıyor ve bir hidayet vesilesi oluyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, bugüne kadar 22 yılda, 42 ülkede, 12.533 su kuyusu…

İHH bu sorunun önüne geçebilmek için bugüne kadar 42 ülkede, 12.533 su kuyusu açtı. Her bölgenin şartlarına göre hayata geçirilen su kuyuları şimdiye kadar milyonlarca insanın susuzluğuna çare oldu.

Bayburtlu bağışçılarımızın gayretlerini biliyorum.Bayburt İHH vasıtasıyla su kuyusu açmak isteyen hemşerilerimizin bizimle iletişim kurması ve daha çok insanı içilebilir suyla buluşmasını sağlayabiliriz.