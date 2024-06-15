Çalışmalar kapsamında şu ana kadar kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlı vatandaşların yaşadığı 54 haneye hizmet ulaştırıldı. 13 hanenin boyası ve ufak tamirat işleri yapılırken 15 hanenin ise halıları yıkatıldı. Ayrıca hizmetlerden faydalanan her hanenin 15 günde bir temizliği yapılırken talep gelmesi halinde yaşlı vatandaşların yemekleri de pişiriliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş " Belediyeler halka hizmet ederken bu hizmetleri toplumun her kesimine ulaştırmak zorundadır. Bizde Bayburt Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla yaşlı, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızı unutmayarak belirli periyotlarla evlerinin temizliğini yapıyor, talep gelmesi halinde yemeklerini pişiriyor ve ihtiyaç olan yerlerde imkânlarımız ölçüsünde evlerinin boya ve ufak tamirat işlerini yapıyoruz. Bu çalışmalarımız belirli periyotlarla devam ederken artarak sürecek. " ifadelerini kullandı.