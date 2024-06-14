Hoca Ahmet Yesevi İlkokulunda düzenlenen karne töreninde öğrenciler karnelerini Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın elinden aldılar. Vali Eldivan ve ilk protokol üyeleri, 1'inci ve 2'nci sınıf öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldular.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Eldivan, karne takdiminin ardından çeşitli hediyeler vererek, öğrencilere yaz tatilini verimli geçirebilmeleri için tavsiyelerde bulundu. Karne sevinci yaşayan, okulu başarıyla tamamlayan öğrencilerin mutlulukları yüzlerinden okunurken, öğrenciler yaz tatili için heyecanlı olduklarını belirttiler.

Karne dağıtım töreni, okul bahçesinde çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla son buldu. Öte yandan 5 yıl önce 16 bin öğrencisi olan Bayburt'un geçtiğimiz yıl 14 binlere kadar gerileyen öğrenci sayısı bu yıl 13 binleri de gördü.

Göçün bir göstergesi olan öğrenci sayısı her geçen gün azalmaya devam ediyor.