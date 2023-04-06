Konu hakkında kısa bir açıklama yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu şunları söyledi;

“Ramazan ayının en güzel şekliyle yaşandığı Bayburtumuzda çok güzel bir gelenek var. Ramazan ayının 14. gecesinin 15’ine bağlandığı gece çocuklar kapı kapı gezerek onbeşilerini toplarlar. Çocukluğumuzdan beri hep ayrı bir heyecanla yaşadığımız bu geleneğin gelecek nesillere de ulaşabilmesi adına bu geleneği yaşatmaya özen gösteriyoruz. Çocukların yüzlerindeki heyecana ve mutluluğa ortak olmak bizler için ise tarifi imkansız bir heyecan oluşturuyor. Biz AK Gençlik olarak bu geleneği tüm yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.