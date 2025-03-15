Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında toplumun her kesimini kucaklamaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Öveçler Engelliler Merkezi’nde özel gereksinimli çocuk ve aileleri için, Altınpark Emekliler Lokalinde ise kent dışından Ankara’daki hastanelere tedavi amacıyla gelip Şefkat Evlerinden yararlanan misafirler için iftar programları gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışma ruhunu kentin dört bir yanına taşımaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programlarıyla, farklı kesimlerden vatandaşlar aynı sofrada buluşuyor.

AMAÇ ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILMALARINA KATKI

Bu kapsamda; Öveçler Zihinsel Engelliler Merkezinde düzenlenen iftar programında özel gereksinimli çocuklar ve aileleri ağırlandı. Merkezde çalışan personelin de katıldığı programda sıcak bir aile ortamı oluşturulduğunu belirten Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat, “Öveçler Zihinsel Engelliler Merkezimizde özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle iftar programında bir araya geldik. Ramazan ayı boyunca Engelli Merkezlerimizde iftar programlarımız devam edecek. Amacımız Ramazan ayının bereketini ve huzurunu paylaşmak aynı zamanda engellilerin toplumsal hayata katılmalarına katkı sağlamaktır” dedi.

BAŞKENTTE HİÇ KİMSE YALNIZ DEĞİL

Bir diğer iftar programı ise Altınpark Emekliler Lokalinde gerçekleştirildi. Kent dışından hastanelerde tedavi görmek için Ankara’ya gelen ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren toplam 5 Şefkat Evinde konaklayan misafirler, ramazan sofrasında bir araya geldi.