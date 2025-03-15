Ankara Kent Konseyi (AKK), deneyim paylaşım platformu ‘SözONda’da, KKTC eski Başbakanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı konuk etti.ANKARA (İGFA) - Ankara Kent Konseyinin (AKK) deneyim paylaşım platformu ‘SözONda’, birbirinden önemli isimleri konuk ederek anlamlı söyleşilere imza atmaya devam ediyor.

Söyleşi konseptiyle katılımcılarla buluşan programın son konuğu ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Başbakanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman oldu.

AKK Diplomasi Meclisi, AKK Emekliler Meclisi, AKK Bisiklet Meclisi, AKK Kadın Girişimciler Çalışma Grubu ev sahipliğinde gerçekleşen programın moderatörlüğünü, AKK YİK Sekreteri Engin Öktem yaptı.

Programda; Kıbrıs-Türkiye ilişkileri, 1974 yılı öncesi ve sonrası KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile karşılıklı müzakerede Birleşmiş Milletler’in tutumu, Lefkoşa ile Ankara’nın kardeş kent olması, Ankara’daki ve Kıbrıs’taki kentleşmeye dair görüşler masaya yatırıldı.

Ankara Kent Konseyi Sergi Salonu’nda gerçekleşen programa; AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AKK Başkan Vekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, AKK Diplomasi Meclisi Başkanı Büyükelçi Metin Kılıç, CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros başta olmak üzere AKK Yürütme Kurulu üyeleri, AKK Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, AKK meclis başkanları ile çalışma grubu sözcüleri, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Maya Genç Düşünce Platformu, ANGİKAD, Söğütözü Hukuk Derneği, bürokratlar ve kent konseyi bileşenleri katılım sağladı.

“ANKARA’DA DİPLOMASİ KORİDORUNU AŞILADIĞINI BİLİYORUZ”

Programın açılış konuşmasını yapan AKK Başkan Vekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, “CTP Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman’ın eğitim hayatına Ankara’da başladığını, Ankara’da diplomasi koridorunu aşıladığını ve Kıbrıs sürecinde önemli görevler aldığını, Türkiye’nin uluslararası politikalarında da önemli deneyimler edindiğini biliyoruz. Kendisini dinlemek, deneyimlerini paylaşmak Ankara Kent Konseyi eliyle çok önemli olacaktır” ifadelerini kullandı.

“GÜNEY KIBRIS ÖN PLANA ÇIKMAK İÇİN KIBRIS KONUSUNU GÜNDEMDE TUTUYOR”

AKK Diplomasi Meclisi Başkanı Büyükelçi Metin Kılıç, “Bizler, Kıbrıs görüşmeleri konusu ve tarihini ezbere biliriz. Rum Yönetimi, bence bugünkü halinden ve sınırlarından son derece memnun. Benim, 40 yıllık meslek hayatımda edindiğim izlenim budur. Güney Kıbrıs müzakereleri zorla yapar, halinden memnundur, kendi içerisinde Türk olmaması onlar için iyidir, şu anki yönetimini de zaten bunu içselleştirmiştir. Ama bu konu, onlar için uluslararası toplantılarda ön plana çıkmak için önemlidir. O nedenle de Kıbrıs konusunu gündemde tutmak istiyorlar” diye konuştu.

“ANKARA KENT KONSEYİNDE DEMOKRASİYİ HİSSETTİM”

Sözlerine moderatör Engin Öktem’in “Ankara sizin için ne ifade ediyor?” sorusuna yanıt vererek başlayan Kıbrıs eski Başbakanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, şunları söyledi:

“Ankara benim evim. Hayatımın en önemli dönemlerini Ankara’da geçirdim. Başbakanlık dönemimde Ankara’ya ilk ziyaretimde de ‘Ankara benim ikinci evim’ demiştim. Gezmek için İstanbul, yaşamak için Ankara diyorum. Ankara Kent Konseyine gelince de demokrasiyi hissettim. Burada herkes uygun görüşlere açık ve dilediği soruyu sorabiliyor. Böyle bir ortamı bulmak da büyük bir şans."

ERHÜRMAN’DAN KARAYALÇIN BELEDİYECİLİĞİNE ÖVGÜ

AKK Onur Kurulu Üyesi ve ABB eski Başkanı Murat Karayalçın’ın belediyeciliği üzerine de konuşan Erhürman, şöyle anlattı: “Sayın Murat Karayalçın’ın belediye başkanı olduğu döneme rastladım. Metronun dış inşaatının gerçekleştiği dönemdi. Minibüsle 1 saatte gittiğimiz yolu, metroyla 10 dakikada gitmeye başladık. O sayede Sayın Karayalçın, ‘Bir şehir ve bir kent nasıl modernleşir?’ sorusunu kafamda somutlaştırmıştı.”

“MANSUR YAVAŞ’IN MODERN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI ÖRNEK ALIYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaptıkları görüşmeye ve Mansur Yavaş belediyeciliğine de dikkat çeken Erhürman, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş ile de görüştüm. Kıbrıs’ta Girne, Mağusa gibi büyük belediyeler de dahil 7 belediyeyi biz yönetiyoruz. Tabii ki Mansur Yavaş’ın modern belediyecilik anlayışını hayata geçirme gayretindeyiz. Sevgili Mansur Yavaş ile belediye başkanlarımızın buraya daha sık gelmesi konusunda da hemfikir olduk” dedi.

Kıbrıs’a karşı oluşan olumsuz algıları ortadan kaldırmak istediklerini de ifade eden Erhürman, “Diziler ve filmlerle beslenen ‘orayı kirli işlerin diyarı’ olarak görme algısı oluştu. Adanın tarihi, insani ve kültürel değerleri bile yeterince bilinmiyor. Bu algıyı değiştirmek için birlikte daha çok çalışmalıyız” diye konuştu.

Program sonunda katılımcılarla soru-cevap yapılırken, AKK tarafından Erhürman ve beraberindeki heyete anı objesi de takdim edildi.