Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından ecdadın unutulmaz kahramanlık destanını hafızalarda tutmak adına düzenlediği “Anadolu’nun Diriliş Destanı Çanakkale” Sergisi’ni ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümünde “Anadolu’nun Diriliş Destanı Çanakkale” sergisi ile ecdadın kahramanlık destanını canlı tutmak adına düzenlediği “Anadolu’nun Diriliş Destanı Çanakkale” gezici müze ve fotoğraf sergisi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Devam eden sergiyi ziyaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 23 Mart’a kadar Kule Site Alışveriş Merkezi’nde ziyarete açık olan sergiye tüm vatandaşları davet etti.

Başkan Pekyatırmacı: “Çanakkale Zaferi’ni en doğru şekilde anlatmamız gerekiyor”

Çanakkale zaferinin 110. yıl dönümünde şehitleri rahmetle anarak sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Biz de Selçuklu Belediyesi olarak Çanakkale zaferimizi gençlerimize, çocuklarımıza, hemşerilerimize anlatabilmek için Konya'mızda 7 Mart'ta başlayan bir sergi düzenledik. Sergimiz alışveriş merkezlerimizde devam ediyor. Sergimiz şu an Kule Site Alışveriş Merkezi'nde vatandaşlarımıza açık durumda. İnşallah ayın 23'üne kadar sergimizi vatandaşlarımız gezebilecek. Çanakkale Zaferi’ni herkese en doğru şekilde anlatmamız gerekiyor. En önce çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Bu manada bu sergi özellikle çocuklarımızın gezmesi gereken bir sergi. Ben bütün hemşerilerimizi, bütün gençlerimizi, çocuklarımızı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde Çanakkale sergisine davet ediyorum" dedi